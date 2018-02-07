حقيقة الخطاب الذي سجله علي عبد الله صالح قبل يوم من مقتله

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، خبراً، نقلاً عن قناة "اليمن اليوم"، قالت فيه إن هناك خطاب سجل قبل وفاة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح سيذاع قريبا.

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH القصة الكاملة لاغتيال علي عبد الله صالح (صور+فيديو)

وقال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني، عبر صفحته على "الفيسبوك"، معلقا على تلك الأنباء: " تداولات كثير من المواقع والمجموعات التواصل الاجتماعي (فيسبوك ووتساب) أن خطاب سجل قبل وفاة الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح رحمه الله وسيذاع الليلة إن ذلك الكلام لا أساس له من الصحة وحتى هذه اللحظة نستطيع القول إنه لايوجد أي خطاب مسجل للزعيم الشهيد القائد علي عبدالله صالح رحمه الله وأن قناة اليمن اليوم لم تنشر على صفحتها أنها ستذيع شيئ..هذا للإحاطة والله يرعاكم"، وذلك وفقا لموقه " سما برس ".

وكانت القناة اليمنية قالت عبر صفحتها على "الفيسبوك": "قريبا على قناة اليمن اليوم.. خطاب للزعيم الشهيد علي عبدالله صالح رحمة الله عليه.. تم تسجيله قبل إستشهاده بيوم.. وسيبث لأول مره على القناة"، دون تحديد موعد إذاعته.

وكان الصحفي في حزب المؤتمر، نبيل الصوفي، نشر عبر صفحته على "الفيسبوك" بأن "خطاب للرئيس الراحل صالح سوف ينشر، وسيتم الكشف من خلاله عن الكثير من الخفايا والخيانات التي تعرض لها صالح في أيامه الأخيرة في مواجهاته مع الحوثيين".

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أثناء محاولته الخروج من العاصمة صنعاء، فيما شنت إثرها حملة مداهمات تخص عددا من أنصاره، وفر عدد من أسرته خارج المناطق الخاضعة لسيطرة "أنصار الله".