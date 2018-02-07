مصر تحذر تركيا: أي مساس بسيادتنا شرق المتوسط مرفوض

وردا على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين، أوضح أبو زيد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.
وجرى الاتفاق بين القاهرة ونيقوسيا على الاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد زار العاصمة القبرصية نيقوسيا، في أبريل/ نيسان الماضي، وأكد على ثبات سياسة ومواقف بلاده إزاء القضية القبرصية، والتي تقوم على وحدة الشعب القبرصي وسيادة واستقلال أراضيه.
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