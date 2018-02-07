مصر تحذر تركيا: أي مساس بسيادتنا شرق المتوسط مرفوض

حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء 7 فبراير/شباط، من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية على المنطقة الاقتصادية الخالصة لها في شرق المتوسط، مؤكدًا أن ذلك مرفوض وسيتم التصدي له.

© Sputnik. Amro Omran شروط مصر لعودة العلاقات مع تركيا

وجاءت تصريحات أبو زيد، تعقيبا على الكلمات، التي أدلى بها وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، الاثنين الماضي، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وردا على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين، أوضح أبو زيد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.

وجرى الاتفاق بين القاهرة ونيقوسيا على الاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد زار العاصمة القبرصية نيقوسيا، في أبريل/ نيسان الماضي، وأكد على ثبات سياسة ومواقف بلاده إزاء القضية القبرصية، والتي تقوم على وحدة الشعب القبرصي وسيادة واستقلال أراضيه.