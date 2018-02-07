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11:15 07 فبراير/ شباط 2018
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    صواريخ الدفاع الجوى إس - 300

    الجيش السوري: إسرائيل استهدفت موقعا عسكريا في ريف دمشق من داخل لبنان

    © Sputnik. Ramil Sitdikov
    العالم العربي
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    أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الطيران الإسرائيلي أطلق، صباح اليوم 7 فبراير/ شباط، عدة صواريخ من داخل الأراضي اللبنانية على أحد المواقع العسكرية في ريف دمشق.

    منظومة صاروخية مضادة للطائرات فيتياز
    © Sputnik. Ramil Sitdikov
    الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي على أحد المواقع بريف دمشق
    وقالت القيادة العامة، في بيان لها، إن "طيران العدو الإسرائيلي أقدم صباح اليوم على إطلاق عدة صواريخ من داخل الأراضي اللبنانية على أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق وتصدت لها وسائط دفاعنا الجوي ودمرت معظمها"، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

    وأكدت القيادة العامة للجيش، "جاهزية قواتنا المسلحة للتصدي لأي اعتداء وإحباطه ومواصلة حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع الأراضي السورية".

    وحملت القيادة العامة، في بيانها، "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التداعيات والعواقب الخطيرة لمغامراتها العدوانية المتكررة وغير المحسوبة".

    وكان مصدر عسكري قال إن الدفاعات الجوية السورية تصدت صباح اليوم، لعدة صواريخ أطلقتها إسرائيل من داخل الأراضي اللبنانية على أحد المواقع العسكرية السورية بريف دمشق.

    وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على أحد النقاط العسكرية بريف دمشق". وأضاف أن "طيران العدو الصهيوني قام في الساعة 03:42 من صباح اليوم بإطلاق عدة صواريخ من داخل الأراضي اللبنانية على أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي ودمرت معظمها".

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