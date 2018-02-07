الجيش السوري: الغارات الإسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا بريف دمشق من داخل لبنان

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري، أن الطيران الإسرائيلي أطلق، صباح اليوم، 7 فبراير/ شباط، عدة صواريخ من داخل الأراضي اللبنانية على أحد المواقع العسكرية بريف دمشق.