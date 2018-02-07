بن دغر: ما حدث في عدن انقلاب وانتهى وأشكر الملك سلمان وولي عهده

© REUTERS/ FAWAZ SALMAN آلاف من مؤيدي المجلس الانتقالي الجنوبي بالضالع اليمنية يطالبون بإقالة الحكومة

وأكد: "المهمة اليوم هي في رأب الصدع، وتضميد الجراح، والخروج من حالة الشحن السياسي والمناطقي، وأن نبذل جهدنا في الاهتمام بأسر كل الشهداء دون استثناء، والعناية بالجرحى، كل الجرحى، إن تطبيع الحياة في عدن ورعاية مصالح المواطنين، وقيام مؤسسات الدولة بدورها في تقديم الخدمات ودعم الجهود الوطنية والقومية لاستعادة الدولة وأعني دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تحظى بالأولوية في عمل الحكومة".

وحث بن دغر، جميع القوى في عدن على القيام بمهمة وطنية عاجلة هي تجاوز الأزمة والتسامح والعمل على معالجة الجراح، التي خلفتها أحداث الثلاثة الأيام الأخيرة من الشهر الماضي، قائلاً: "العدو أمامنا ومن ظن أنه منتصر عسكرياً سيتجرع الهزيمة غداً، لكن على يد من لا يرحم".