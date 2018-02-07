رئيس هيئة التفاوض السورية: اجتماع موسع مع دي ميستورا في الرياض يوم 10 فبراير

وقال العريضي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إنه "ستكون هناك مناقشات لآخر المستجدات على الصعيد الميداني في الغوطة وجرائم الحرب، التي ترتكب هناك، واستخدام الأسلحة المحرمة، وتشريد الناس وقتل الأطفال واستهداف مناطق شعبية، إن كان من طائرات النظام أو طائرات روسية ومساعدات الميليشيات الإيرانية وأيضا في إدلب".
وتابع العريضي: "ومن جانب سياسي أيضا، ستكون هناك مناقشات حول ما حدث في فيينا وفي سوتشي والاستنتاجات التي تمت وسبل التفاعل مع هذه المجريات والأحداث والتطلع إلى العملية السياسية وسبل تفعيلها وتعزيز الأدوار، ودفع الجهات التي تعرقل العملية السلمية لأن تلتزم بالقرارات الدولية".
وأضاف رئيس هيئة التفاوض السوري: "الاجتماع بين دي ميستورا والهيئة التفاوضية في جنيف سيعقد غدا في مقرر الأمم المتحدة، وسيترأس نصر الحريري وفد الهيئة".
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