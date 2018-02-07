لتنشيط السياحة... "موتوسيكلات" تتحرك من جدة للإسكندرية (صور)

وحسب الخبير السياحي والقيادي في رابطة السياحيين المصريين بالبحر الأحمر، عصام علي، فإن الهدف من جولة "الدراجات النارية" الدولية، التي أطلقها أمجد وأصدقائه، هو التأكيد علي حالة الاستقرار والأمن التي تشهدها مصر، بالتزامن مع الاستعدادات لبدء الموسم السياحي الجديد لعام 2018.
وأضاف علي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 7 فبراير/ شباط 2018، فإن الرحلة بدأت مسافة 850 كيلو متراً داخل المملكة العربية السعودية، بداية من جدة ثم ضبا وصولا إلى مدينة سفاجا في مصر، ووصلت إلى مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، ثم القاهرة، وتختتم في 9 فبراير/ شباط الجاري بمدينة الاسكندرية.
وأوضح الخبير السياحي المصري، أن
الفعالية الحالية، يشارك فيها 5 متسابقين من المملكة العربية السعودية، و5 من مصر، بالإضافة إلى مشارك واحد من اليمن، إلى جانب مشاركة متميزة للكابتن أحمد بركان، قائد فريق أليكس بايكرز، ومحمد خوركي، قائد فريق غردقة كروزرز للدراجات النارية.
ولفت القيادي في رابطة السياحيين المصريين بالبحر الأحمر، إلى أن الرالي تم تنظيمه تحت إشراف العقيد محمد عبدالفتاح من مديرية أمن البحر الأحمر، والضباط الرائد محمد عرام، والرائد رامي عيد.
ومن المنتظر أن يبدأ الموسم السياحي الجديد، بعودة الرحلات الجوية بين مصر وروسيا، بعدما أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017، عودة الرحلات الجوية بين البلدين، والتي توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
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