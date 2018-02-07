لتنشيط السياحة... "موتوسيكلات" تتحرك من جدة للإسكندرية (صور)

طرق جديدة، يبتكرها المصريون والعرب، من أجل دعم عودة السياحة في مصر من جديد إلى معدلاتها الطبيعية، بعد عدة سنوات - قاربت الـ5 - من الانهيار، بسبب الأحداث السياسية المتلاحقة، ثم حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

© AFP 2018/ Marco Bertorello قفزة في إيرادات مصر من السياحة في 2017

المصري المقيم في المملكة العربية السعودية، أمجد محمد، قائد فريق "نسور باركز" السعودي، كان أحد المبادرين إلى طرح فعالية، عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "، مع أصدقائه من أصحاب الدراجات النارية، للترويج للسياحة المصرية، ودعوة السياح من مختلف أنحاء العالم للقدوم لمصر.

وحسب الخبير السياحي والقيادي في رابطة السياحيين المصريين بالبحر الأحمر، عصام علي، فإن الهدف من جولة "الدراجات النارية" الدولية، التي أطلقها أمجد وأصدقائه، هو التأكيد علي حالة الاستقرار والأمن التي تشهدها مصر، بالتزامن مع الاستعدادات لبدء الموسم السياحي الجديد لعام 2018.

وأضاف علي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 7 فبراير/ شباط 2018، فإن الرحلة بدأت مسافة 850 كيلو متراً داخل المملكة العربية السعودية، بداية من جدة ثم ضبا وصولا إلى مدينة سفاجا في مصر، ووصلت إلى مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، ثم القاهرة، وتختتم في 9 فبراير/ شباط الجاري بمدينة الاسكندرية.

© Sputnik. Essam Ali موتوسيكلات من جدة إلى الإسكندرية

وأوضح الخبير السياحي المصري، أن

الفعالية الحالية، يشارك فيها 5 متسابقين من المملكة العربية السعودية، و5 من مصر، بالإضافة إلى مشارك واحد من اليمن، إلى جانب مشاركة متميزة للكابتن أحمد بركان، قائد فريق أليكس بايكرز، ومحمد خوركي، قائد فريق غردقة كروزرز للدراجات النارية.

ولفت القيادي في رابطة السياحيين المصريين بالبحر الأحمر، إلى أن الرالي تم تنظيمه تحت إشراف العقيد محمد عبدالفتاح من مديرية أمن البحر الأحمر، والضباط الرائد محمد عرام، والرائد رامي عيد.

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© Sputnik. Essam Ali موتوسيكلات من جدة إلى الإسكندرية

© Sputnik. Essam Ali موتوسيكلات من جدة إلى الإسكندرية

وأكد الخبير السياحي عصام علي، على أن مثل هذه الفاعليات مهمة في تنشيط السياحة خاصة أنها أصبحت ضمن أهم السياحات الرياضية في مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن تجمعات الدرجات النارية بجانب أنها لتشجيع السياحة فهي وجه حقيقي لتبادل الفاعليات والثقافات داخل البلدان خاصة أن دبي والأردن والكويت و تركيا أصبحت تعطيها اهتمام خاص في الآونة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يبدأ الموسم السياحي الجديد، بعودة الرحلات الجوية بين مصر وروسيا، بعدما أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017، عودة الرحلات الجوية بين البلدين، والتي توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.