ملك الأردن يتوجه إلى الإمارات في جولة خارجية تشمل باكستان

غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء 7 فبراير/ شباط، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في مستهل جولة خارجية تشمل باكستان أيضا.

© AFP 2018/ MICK TSIKAS / POOL العاهل الأردني: روسيا لاعب رئيسي في تسوية الأزمة السورية

وذكر الديوان الملكي الأردني أن "الملك عبد الله الثاني بن الحسين غادر البلاد، ترافقه عقيلته الملكة رانيا العبد الله، اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأضاف الديوان الملكي: "سيتوجه الملك من العاصمة الإماراتية أبو ظبي إلى جمهورية باكستان الإسلامية، في زيارة عمل تلبية لدعوة من الرئيس الباكستاني ممنون حسين".

كما يجري العاهل الأردني مباحثات مع الرئيس الباكستاني، ورئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي.