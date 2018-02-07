أول فيديو من داخل مديرية حيس اليمنية بعد سيطرة التحالف عليها

نشرت وكالة أنباء الإمارات فيديو يؤكد سيطرة قوات الجيش اليمني والتحالف العربي بقيادة السعودية، الاثنين، على مديرية حيس بالكامل، التي تحتل موقعا جغرافيا استراتيجيا يربط ثلاث محافظات يمنية هي الحديدة، وإب، وتعز.

وقال مصدر ميداني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "إن قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها على المجمع الحكومي في مديرية حيس بعد عملية عسكرية نوعية شاركت فيها وحدات من الجيش والمقاومة وبإسناد من التحالف العربي كبدت خلالها ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح في حين لاذ العشرات منهم بالفرار"، وفقا للوكالة.

© AP Photo/ Saudi Press Agency مقتل 10 مدنيين إثر غارات للتحالف العربي في اليمن

وقال ركن التوجيه المعنوي في "المقاومة التهامية" أيمن جرمش لموقع "سبتمبر نت": "إن قوات الجيش الوطني والمقاومة مشطت عددا من المناطق التي حررتها خلال الأيام الماضية في حي، واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة والأجهزة المتطورة وصاروخ قصير المدى".

وأضاف: "إن قوات الجيش عثرت على حقل من العبوات الناسفة شرقي منطقة الزهاري وأجهزة تحكم عن بعد كانت موجوده في مخزن تستخدمه المليشيا بالقرب من ذلك الحقل".

وقال: "الصاروخ القصير المدى الذي تطلق عليه المليشيا (قاهر1) عثر عليه في إحدى مزارع الزهاري بعد تلقي معلومات تفيد بمكان وجوده".