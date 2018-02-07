القوات الاتحادية والبيشمركة تشتركان لاقتلاع الخلايا النائمة للإرهاب

انطلقت عملية أمنية مشتركة بين القوات العراقية الاتحادية والبيشمركة، لتطهير أحد أبرز مناطق النزاع الدستوري شمال بغداد، من بقايا الإرهاب، صباح اليوم الأربعاء 7 فبراير/شباط.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان بثه مركز الإعلام الأمني، وتلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، انطلاق عملية تفتيش وتطهير في مناطق شرق قضاء الطوزخورماتو شمال محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، بهدف بسط الأمن والاستقرار والقضاء على الخلايا النائمة مواصلة لعمليات التطهير.

© Sputnik. Nazek Mohammed عودة المهددات بتفريغ العراق منهن

وأفادت العمليات المشتركة بأن القوات المشاركة في هذه العملية، هي قطعات الفرقة المدرعة التاسعة، وفرقة الرد السريع، والحشد الشعبي، بالتنسيق مع قوات البيشمركة.

وأشارت العمليات إلى أن العملية بإسناد من طيران الجيش وطيران التحالف الدولي ضد الإرهاب، منوهة إلى أنها ستوافي وسائل الإعلام بنتائج هذه العملية لاحقاً.

الجدير بالذكر، أن قضاء الطوز يعتبر من المناطق المسماة متنازع عليها دستوريا وفق المادة 140، بين الحكومة الاتحادية، وإقليم كردستان.