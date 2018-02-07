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15:29 07 فبراير/ شباط 2018
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    القوات العراقية تتجه نحو كركوك، العراق 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

    القوات الاتحادية والبيشمركة تشتركان لاقتلاع الخلايا النائمة للإرهاب

    © AP Photo/
    العالم العربي
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    انطلقت عملية أمنية مشتركة بين القوات العراقية الاتحادية والبيشمركة، لتطهير أحد أبرز مناطق النزاع الدستوري شمال بغداد، من بقايا الإرهاب، صباح اليوم الأربعاء 7 فبراير/شباط.

    وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان بثه مركز الإعلام الأمني، وتلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، انطلاق عملية تفتيش وتطهير في  مناطق شرق قضاء الطوزخورماتو شمال محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، بهدف بسط الأمن والاستقرار والقضاء على الخلايا النائمة مواصلة لعمليات التطهير.

    أشباح الدواعش وهياكلهم الزومبية ترعب أقدم مدن العراق
    © Sputnik. Nazek Mohammed
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    وأفادت العمليات المشتركة بأن القوات المشاركة في هذه العملية، هي  قطعات الفرقة المدرعة التاسعة، وفرقة الرد السريع، والحشد الشعبي، بالتنسيق مع قوات البيشمركة.

    وأشارت العمليات إلى أن العملية بإسناد من طيران الجيش وطيران التحالف الدولي ضد الإرهاب، منوهة إلى أنها ستوافي وسائل الإعلام بنتائج هذه العملية لاحقاً.

    الجدير بالذكر، أن قضاء الطوز يعتبر من المناطق المسماة متنازع عليها دستوريا وفق المادة 140، بين الحكومة الاتحادية، وإقليم كردستان.

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