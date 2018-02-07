القصف التركي يخلف دمارا في مضخة المياه المغذية لعفرين

تواصل القوات التركية عمليتها العسكرية في منطقة عفرين السورية عبر القصف بمختلف أنواع الأسلحة فوق الأحياء السكنية والمرافق العامة، ما تسبب بوقوع دمار كبير في إحدى المدارس ومضخة المياه المغذية لمدينة عفرين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

© REUTERS/ RODI SAID عفرين وأهلها بعد 19 يوما على العملية التركية: متمسكون بأرضنا وبهويتنا السورية

وأفادت مصادر أهلية لـ" سانا " بأن القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة مدرسة ابتدائية في قرية ميدانكي، ما أسفر عن تدمير أجزاء منها ووقوع أضرار مادية في منازل المواطنين المجاورة لها.

كما طال القصف التركي، أمس الأول، مركز الهلال الأحمر في منطقة راجو بوابل من القذائف، ما تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة في المركز الذي يقدم المساعدات الطبية لأهالي المنطقة.

وبينت المصادر الأهلية أن القوات التركية استهدفت بالقذائف مضخة المياه التي تغذي مدينة عفرين، ما تسبب بوقوع أضرار كبيرة فيها تنذر بحدوث كارثة إنسانية وصحية في حال استمرار هذا القصف وخروجها من الخدمة.

كما أشارت المصادر الأهلية إلى استهداف "العدوان التركي" المتواصل منذ ليلة أمس بالقذائف المدفعية قريتي كفر صفرة وبافلور بناحية جنديرس خلف دمارا ببعض منازل المواطنين إلى جانب عدم قدرة المواطنين على تأمين المواد الأساسية.

وتسبب الهجوم التركي المتواصل منذ 20 يوما على منطقة عفرين بمقتل وإصابة أكثر من 500 مدني نتيجة استهدافه المنازل والبنى التحتية والمرافق العامة، بحسب الوكالة السورية.