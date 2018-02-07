مجلس الدفاع الأعلى اللبناني يأمر بمنع إسرائيل من بناء جدار حدودي على أرض لبنانية

أكد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الأربعاء، استمرار التحركات على كافة المستويات الإقليمية والدولية للدفاع عن حقوق البلاد النفطية، معتبرا أن الجدار الإسمنتي الذي تنوي إسرائيل إقامته عند الحدود الجنوبية "سيعدّ اعتداء على الأراضي اللبنانية".

© REUTERS/ Aziz Taher رؤساء لبنان الثلاثة يتفقون على التحرك دوليا لمنع إسرائيل من بناء جدار حدودي

بيروت — سبوتنيك . وأشار بيان صادر عن المجلس الأعلى للدفاع، الذي انعقد في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلاد، إلى أن "الاجتماع خصص في ما يسمى بالجدار الإسمنتي قبالة الحدود الجغرافية اللبنانية، والادعاءات التي أطلقها العدو الإسرائيلي حول ملكية الرقعة النفطية رقم 9، الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية".

وذكر المجلس أن "إسرائيل معتدية أيضا على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة 860 كيلومترا مربعا".

وشدد المجلس الأعلى على أن "الجدار الإسمنتي الإسرائيلي في حال تشييده سيعتبر اعتداء على الأراضي اللبناني، وسيعد خرقا واضحا للقرار الصادر مجلس الأمن الدولي رقم 1701".

وردا على الادعاءات الإسرائيلية بشأن الرقعة النفطية. قال المجلس الأعلى للدفاع إن "تقرر رفض التصريحات والادعاءات الإسرائيلية"، و"الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية للحفاظ على حقوق لبنان"،

مشيرا إلى أنه

"أعطى توجيهاته للتصدي لهذا التعدي، ومنع إسرائيل من بناء ما يسمى بالجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية".

وختم البيان بالإشارة إلى أن المجلس الأعلى للدفاع "أبقى على مقرراته سرية تنفيذا للقانون".

ومن المتوقع أن تطلق الحكومة اللبنانية، بعد غد الجمعة، بشكل رسمي بدء تنفيذ العقود الموقعة بشأن الحقل النفطي رقم 9، الواقع قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، والبلوك رقم 4، الواقع قبالة السواحل الشمالية للعاصمة اللبنانية بيروت، والتي رست المناقشات فيها على كونسورتيوم الشركات الثلاث الروسية والفرنسية والإيطالية.