العراق: تحرك قوة عسكرية بأسلحة ثقيلة ودبابات إلى البصرة

توجهت قوة عسكرية مشتركة من الفرقة المشاة التاسعة المدرعة وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية في العراق إلى محافظة البصرة.

وذكر مصدر أمني لوكالة أنباء الإعلام العراقي ، أن "قوة عسكرية مشتركة، تتكون من فرقة المشاة التاسعة المدرعة وجهاز مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى الشرطة الاتحادية، ستصل محافظة البصرة خلال هذه الأيام لبسط الأمن ونزع السلاح".

وتابع أن "القوة معززة بقدرات عسكرية تتكون من دبابات "بي إم بي" وعجلات متنوعة وكذلك خمس دبابات برامز وغيرها من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة".

وفي سياق آخر، أعلنت قيادة عمليات المشتركة، الأربعاء، عن تدمير مخابئ أسلحة وشبكات اتصالات و24 نفقا تابعة لـ"إرهابيين" بضربات جوية في سلسلة جبال حمرين.

وقالت القيادة في بيان، إن "القوات الأمنية تواصل عمليات التطهير والتفتيش استنادا إلى معلومات دقيقة من قبل الأجهزة الاستخباراتية وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، إذ تم تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع في سلسلة جبال حمرين"، بحسب موقع "السومرية".

وأضافت القيادة أن الضربات "أسفرت عن تدمير عدد من مخابئ الأسلحة وشبكات الاتصالات ومواضع هاون وأنفاق وكهوف ومستودعات دعم لوجستي للإرهابيين، نتج عنها تدمير 50 هدفا و6 عجلات متنوعة، وملجأين و24 نفقا، فضلا عن تدمير 20 مغارة تستخدمها العناصر الإرهابية للاختباء".