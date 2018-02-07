مقتل عسكري وإصابة اثنين إثر سقوط طائرتهم وسط تونس

© Sputnik. Igor Zarembo الأردن يصدر سلاحا مضادا للدروع إلى تونس والإمارات

تونس- سبوتنيك وذكر المتحدث أن الحادثة أسفرت عن مقتل عسكري وإصابة أثنين من طاقم الطائرة

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع، في تصريح نقلته وسائل الإعلام التونسية، "تم نقل ثلاثة من طاقم المروحية إلى المستشفى الجهوي بنابل، حيث توفي العسكري فور وصوله المستشفى"، من دون الكشف عن تفاصيل الحادث.