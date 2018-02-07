هل "الرايات البيضاء" نسخة جديدة لـ"داعش" في العراق (فيديو وصور)

وظهرت "الرايات البيض"، أواخر العام الماضي، على خلفية الأزمة بين بغداد وأربيل، بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.
ويتحدث مسؤولون عراقيون منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن نشاط تلك المجموعة "الرايات البيضاء" متهمين قوات البيشمركة بالتغاضي عنها، وفقا لصحيفة "اليوم" السعودية، التي أشارت إلى أن قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير يارالله، كشف عن اتفاق مع البيشمركة لإطلاق عملية أمنية بين خطي الدفاع لقوات الأمن الكردية والقوات العراقية، للبحث عن أصحاب "الرايات البيضاء".
وقال إعلام "الحشد الشعبي" إن القوات المشتركة قامت بعمليات تأمين وتطهير مناطق شرق قضاء طوزخورماتو، مشيرا إلى أن القوات انطلقت من خمسة محاور للقضاء على المجموعات المسلحة وبقايا فلول "داعش" وتأمين الطريق الرابط بين بغداد وكركوك، وفقا لـ"آر تي".
#الحشد_ملحمة_الانتصار— ❤️🇮🇶منصور🇮🇶❤️ (@Mansour20035) February 5, 2018
برز للشهادة رجالٌ اشداء سطروا الملاحم على سواتر الصد من اجل الدفاع عن الانسانية!!#الحشد_الشعبي_المقدس pic.twitter.com/kOB3KyPEd2
وتحمل المجموعات المسلحة رايات بيضاء يتوسطها صورة أسد، وتنشط في محافظة صلاح الدين وخاصة في قضاء طوزخرماتو، وفقا لقناة "السومارية نيوز"، التي أشارت إلى أن عدد عناصرها يتراوح بين 500 إلى 1500 مسلح، وأن عمليات القصف، التي تقوم بها أدت إلى نزوح 50 ألف شخص.
ما لا تعرفه عن جماعة "الرايات البيضاء" التي تسكن سلسلة جبال جمبور بالعراق وأهدافها.. عدد مقاتليها 500 وتستخدم أنابيب سرّية للثراء السريعhttps://t.co/hIsro1nVyr pic.twitter.com/fk3hq1s1kJ— HuffPost Arabi (@HuffPostArabi) February 1, 2018
وتبعد طوزخورماتو 70 كيلومترا عن كركوك، ويوجد فيها أكثر من مئة ألف نسمة من الأكراد والتركمان والعرب، وكانت خاضعة لسيطرة مشتركة من قوات البشمركة الكردية وفصائل الحشد الشعبي.
مدفعية الحشد الشعبي تدك— سعد الكريزي (@pppoooalbady) February 5, 2018
اوكار عصابات الرايات البيضاء
في كل من شرق ديالى وشمال
صلاح الدين #ياعلي-مدد #حشد_على_خطى_الحسين pic.twitter.com/Qwn2bYl0RC
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أشارت قناة "السومرية نيوز" إلى مطالبة حيدر الفوادي، النائب عن التحالف الوطني، إرسال تعزيزات عسكرية للمنطقة المحصورة بين قضائي طوزخرماتو و داقوق، وأن يعمل الأكراد على إنهاء جماعة "الرايات البيضاء" في تلك المناطق.
اين المفر ايتها الرايات البيضاء الداعشيه جنودنا لكم بالمرصاد ✌. #الحشد_الشعبي pic.twitter.com/MxsX7zYe7p— امير الكربلائي ✌💓 (@A313A3131k313) February 7, 2018
وكان الخبير العسكري العراقي العميد ضياء الوكيل، قال لـ"سبوتنيك" في يناير الماضي، إن معركة الموصل ضد تنظيم "داعش" أدت إلى تقسيم الإرهابيين إلى ثلاثة مجموعات، الأولى توجهت إلى الحدود والثانية اندست وسط المدنيين، والجزء الثالث استمر في القتال وأغلبهم لقي حتفه.
من هم جماعة الرايات البيضاء في العراق ؟ pic.twitter.com/EzgbqQOsZD— يا علي (@ali__syria963) February 7, 2018
ولفت الوكيل إلى أن الجزء الأخطر في ذلك هم من عاد مع المدنيين، مشيرا إلى أن هؤلاء لا توجد عليهم مؤشرات أمنية ويصنفون بأنهم خلايا كامنة وليست نائمة، وهم ينتظرون الفرصة للقيام بعمليات عسكرية، خاصة أن الصحراء تشكل 55٪ من مساحة العراق.
#الرايات_البيضاء مجموعة مسلحة جديدة في #العراق— خاورميانه — عربي (@mep_arabic) February 1, 2018
صرح علي العبيدي قائد كتيبة جند الإمام التابعة للحشد الشعبي ان هناك خليط من مقاتلي #داعش وعناصر المافيا الكردية ونحن نعلم أنهم يقاتلون تحت هذه "الرايات البيضاء" بعد أن عثرنا على أحدها في أعقاب إحدى المعارك معهمhttps://t.co/S1iLj3ns9G pic.twitter.com/QAz84o7OLI
وفي ديسمبر الماضي، اتهم جاسم محمد حعفر، النائب عن المكون التركماني، قادة أكراد بدعم مسلحي "الرايات البيضاء"، وفقا لـ"السومرية نيوز"، بينما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر أمنية عراقية، في ديسمبر الماضي، قولها "إن مسلحي الرايات البيضاء جماعة كردية ظهرت بسبب تعدد الصراعات في محافظة صلاح الدين، وأنهم لا ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي".
إنتهاء أجتماع القوات المشتركة وصولة مرتقبة بمشاركة 6 ألوية من #الحشد_الشعبي ضد عصابات #الرايات_البيضاء الانفصالية— ثائر الصبيحاوي (@zzzth90) February 3, 2018
محور شرق #كركوك pic.twitter.com/6VPrDPUkVO
وقال هشام الهاشمي المحلل الأمني في بغداد، إنه من المعتقد أن مسلحي "الرايات البيضاء"، هم مجموعة من الكرد من عداد الذين نزحوا من مناطق كركوك وطوزخورماتو، في أكتوبر/ تشرين الأول عندما سيطرت القوات العراقية على المنطقة، مشيرا إلى أنه لا توجد لها أي علاقة بتنظيم "داعش" أو بحكومة إقليم كردستان".
#العراق | #الحشد_الشعبي يسيطر على أنفاق ومقرات "الرايات البيضاء" شرق #طوزخورماتوhttps://t.co/ZgVu12N4dL pic.twitter.com/2fz6ZbdyFT— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) February 7, 2018
وأقر مسؤولون في الجيش العراقي بوجود جماعة "الرايات البيضاء" لكنهم رفضوا التعليق بشأن العناصر التي تتألف منها أو ما يتعلق بقادتها، ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كردي قوله: "ليس لحكومة كردستان أي علاقة بهذه المجموعة".
"الرايات البيضاء" تهديد جديد لشمال #العراق والقوات العراقية تتحضر لعملية عسكرية ضدهاhttps://t.co/65UIHJWAkq pic.twitter.com/FPuzyatJkh— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 31, 2018
وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعلن في 29 يونيو/ حزيران الماضي، "نهاية دولة داعش"، بعدما تمكنت القوات من السيطرة على جامع النوري الكبير، في مدينة الموصل القديمة، والذي أعلن منه أبو بكر البغدادي "دولة الخلافة المزعومة" في عام 2014.
تنظيم الرايات البيضاء"— Maha.wihby (@mahawihby4499) February 2, 2018
آخر عملياتهم الإرهابية الهجوم على دورية تابعة للحشد الشعبي التركماني وقتل 3 من أفرادها.
موقع "ميدل إيست آي" إن تحالفاً ناشئاً بين عناصر مافياوية كردية ومقاتلين سابقين في داعش يطلق على انفسهم "الرايات البيضاء تهديداً جديداً في شمال العراق حيث منشآت النفط pic.twitter.com/KJ9915NDre
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