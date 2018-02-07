هل "الرايات البيضاء" نسخة جديدة لـ"داعش" في العراق (فيديو وصور)

بدأت القوات العراقية، اليوم الأربعاء، عملية عسكرية ضد مجموعات مسلحة تعرف بـ"الرايات البيضاء" في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

© Sputnik. Sarah Nour Al-Deen عودة نازحين من أصل مليون شردهم "داعش" في غرب العراق

قامت القوات العراقية المشتركة بتحرير عدة مناطق وسيطرت على مقرات وأنفاق تابعة لجماعة "الرايات البيضاء" في جبال القضاء بمحافظة صلاح الدين، وفقا لـ"آر تي".

وظهرت "الرايات البيض"، أواخر العام الماضي، على خلفية الأزمة بين بغداد وأربيل، بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويتحدث مسؤولون عراقيون منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن نشاط تلك المجموعة "الرايات البيضاء" متهمين قوات البيشمركة بالتغاضي عنها، وفقا لصحيفة "اليوم" السعودية، التي أشارت إلى أن قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير يارالله، كشف عن اتفاق مع البيشمركة لإطلاق عملية أمنية بين خطي الدفاع لقوات الأمن الكردية والقوات العراقية، للبحث عن أصحاب "الرايات البيضاء".

وقال إعلام "الحشد الشعبي" إن القوات المشتركة قامت بعمليات تأمين وتطهير مناطق شرق قضاء طوزخورماتو، مشيرا إلى أن القوات انطلقت من خمسة محاور للقضاء على المجموعات المسلحة وبقايا فلول "داعش" وتأمين الطريق الرابط بين بغداد وكركوك، وفقا لـ"آر تي".

#الحشد_ملحمة_الانتصار

برز للشهادة رجالٌ اشداء سطروا الملاحم على سواتر الصد من اجل الدفاع عن الانسانية!!#الحشد_الشعبي_المقدس pic.twitter.com/kOB3KyPEd2 — ❤️🇮🇶منصور🇮🇶❤️ (@Mansour20035) February 5, 2018

وتحمل المجموعات المسلحة رايات بيضاء يتوسطها صورة أسد، وتنشط في محافظة صلاح الدين وخاصة في قضاء طوزخرماتو، وفقا لقناة "السومارية نيوز"، التي أشارت إلى أن عدد عناصرها يتراوح بين 500 إلى 1500 مسلح، وأن عمليات القصف، التي تقوم بها أدت إلى نزوح 50 ألف شخص.

ما لا تعرفه عن جماعة "الرايات البيضاء" التي تسكن سلسلة جبال جمبور بالعراق وأهدافها.. عدد مقاتليها 500 وتستخدم أنابيب سرّية للثراء السريعhttps://t.co/hIsro1nVyr pic.twitter.com/fk3hq1s1kJ — HuffPost Arabi (@HuffPostArabi) February 1, 2018

وتبعد طوزخورماتو 70 كيلومترا عن كركوك، ويوجد فيها أكثر من مئة ألف نسمة من الأكراد والتركمان والعرب، وكانت خاضعة لسيطرة مشتركة من قوات البشمركة الكردية وفصائل الحشد الشعبي.

مدفعية الحشد الشعبي تدك

اوكار عصابات الرايات البيضاء

في كل من شرق ديالى وشمال

صلاح الدين #ياعلي-مدد #حشد_على_خطى_الحسين pic.twitter.com/Qwn2bYl0RC — سعد الكريزي (@pppoooalbady) February 5, 2018

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أشارت قناة "السومرية نيوز" إلى مطالبة حيدر الفوادي، النائب عن التحالف الوطني، إرسال تعزيزات عسكرية للمنطقة المحصورة بين قضائي طوزخرماتو و داقوق، وأن يعمل الأكراد على إنهاء جماعة "الرايات البيضاء" في تلك المناطق.

اين المفر ايتها الرايات البيضاء الداعشيه جنودنا لكم بالمرصاد ✌. #الحشد_الشعبي pic.twitter.com/MxsX7zYe7p — امير الكربلائي ✌💓 (@A313A3131k313) February 7, 2018

وكان الخبير العسكري العراقي العميد ضياء الوكيل، قال لـ"سبوتنيك" في يناير الماضي، إن معركة الموصل ضد تنظيم "داعش" أدت إلى تقسيم الإرهابيين إلى ثلاثة مجموعات، الأولى توجهت إلى الحدود والثانية اندست وسط المدنيين، والجزء الثالث استمر في القتال وأغلبهم لقي حتفه.

من هم جماعة الرايات البيضاء في العراق ؟ pic.twitter.com/EzgbqQOsZD — يا علي (@ali__syria963) February 7, 2018

ولفت الوكيل إلى أن الجزء الأخطر في ذلك هم من عاد مع المدنيين، مشيرا إلى أن هؤلاء لا توجد عليهم مؤشرات أمنية ويصنفون بأنهم خلايا كامنة وليست نائمة، وهم ينتظرون الفرصة للقيام بعمليات عسكرية، خاصة أن الصحراء تشكل 55٪ من مساحة العراق.

#الرايات_البيضاء مجموعة مسلحة جديدة في #العراق

صرح علي العبيدي قائد كتيبة جند الإمام التابعة للحشد الشعبي ان هناك خليط من مقاتلي #داعش وعناصر المافيا الكردية ونحن نعلم أنهم يقاتلون تحت هذه "الرايات البيضاء" بعد أن عثرنا على أحدها في أعقاب إحدى المعارك معهمhttps://t.co/S1iLj3ns9G pic.twitter.com/QAz84o7OLI — خاورميانه — عربي (@mep_arabic) February 1, 2018

وفي ديسمبر الماضي، اتهم جاسم محمد حعفر، النائب عن المكون التركماني، قادة أكراد بدعم مسلحي "الرايات البيضاء"، وفقا لـ"السومرية نيوز"، بينما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر أمنية عراقية، في ديسمبر الماضي، قولها "إن مسلحي الرايات البيضاء جماعة كردية ظهرت بسبب تعدد الصراعات في محافظة صلاح الدين، وأنهم لا ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي".

إنتهاء أجتماع القوات المشتركة وصولة مرتقبة بمشاركة 6 ألوية من #الحشد_الشعبي ضد عصابات #الرايات_البيضاء الانفصالية

محور شرق #كركوك pic.twitter.com/6VPrDPUkVO — ثائر الصبيحاوي (@zzzth90) February 3, 2018

وقال هشام الهاشمي المحلل الأمني في بغداد، إنه من المعتقد أن مسلحي "الرايات البيضاء"، هم مجموعة من الكرد من عداد الذين نزحوا من مناطق كركوك وطوزخورماتو، في أكتوبر/ تشرين الأول عندما سيطرت القوات العراقية على المنطقة، مشيرا إلى أنه لا توجد لها أي علاقة بتنظيم "داعش" أو بحكومة إقليم كردستان".

وأقر مسؤولون في الجيش العراقي بوجود جماعة "الرايات البيضاء" لكنهم رفضوا التعليق بشأن العناصر التي تتألف منها أو ما يتعلق بقادتها، ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كردي قوله: "ليس لحكومة كردستان أي علاقة بهذه المجموعة".

"الرايات البيضاء" تهديد جديد لشمال #العراق والقوات العراقية تتحضر لعملية عسكرية ضدهاhttps://t.co/65UIHJWAkq pic.twitter.com/FPuzyatJkh — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 31, 2018

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعلن في 29 يونيو/ حزيران الماضي، "نهاية دولة داعش"، بعدما تمكنت القوات من السيطرة على جامع النوري الكبير، في مدينة الموصل القديمة، والذي أعلن منه أبو بكر البغدادي "دولة الخلافة المزعومة" في عام 2014.