ليبيا ترحل 139 مهاجرا غير شرعي من جمهورية توغو

قال مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية الليبية لحكومة الوفاق الوطني، أحمد الأربد، إن السلطات رحلت 139 مهاجرا غير شرعي من جمهورية توغو غربي أفريقيا.

طرابلس- سبوتنيك وأكد الأربد، اليوم الأربعاء، في بيان له أن "وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني قامت بتسهيل وترحيل 139 مهاجرا غير شرعي من رعايا جمهورية توغو من الأراضي الليبية".

كما أشار إلى أنه "جاء ذلك بناء على المقابلة التي أجراها سفير دولة توغو المعتمد لدى ليبيا كوجو أدانوا مع مسؤولي الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني".

وأضاف البيان أن "كوجو طلب تقديم المساعدة من وزارة الخارجية الليبية في ترحيل مواطنيه، وقد صدرت التعليمات الفورية من قبل وزير الخارجية محمد الطاهر حمودة سيالة بضرورة تقديم كامل الدعم و التسهيلات لإرجاع المهاجرين من جمهورية التوغو إلى وطنهم ".

وأضاف "وزارة الخارجية قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لترحيلهم بعد تجهيز كافة الوثائق اللازمة للترحيل وفى وقت قياسي حيث تم التنسيق مع كافة الجهات و المؤسسات الحكومية لنجاح هذه العملية ".

كما أوضح مدير المكتب الإعلامي أنه "قد تم ترحيل العدد بالكامل وقد قدم سفير جمهورية توغو شكره العميق على تعاون السلطات الليبية و وزارة الخارجية".