"سبوتنيك" تنشر صورا لمخيم أهالي تاورغاء في الصحراء الليبية

حصلت "سبوتنيك" على صور خاصة من مخيم "قرارة القطف" أثناء تجهيزه لمهجري تاورغاء، الذين تم منعهم من العودة إلى مدينتهم.

كشف هيثم بن لامة، مسؤول "جمعية السلام" الخيرية المشرفة على مخيم "قرارة القطف"، الذي أنشئ أول أمس الاثنين 5 فبراير/ شباط، عن أن الجمعية ما زالت تواصل باقي التجهيزات للأهالي في المخيم، وتمدهم بالاحتياجات الأساسية من أدوية وغذاء وماء.

© Photo/ Haitham bin lama مخيم قرارة القطف لمهجري تاورغاء

وأوضحت الصور، التي حصلت عليها "سبوتنيك"، مراحل تجهيز الخيم، وكذلك معاناة الأطفال الصغار في البرد القارس وعمليات التدفئة على الأخشاب، فضلا عن مواصلة جهود الجهات المدنية في تفقد الخيم، وتقديم الخدمات لأهالي تاورغاء المقيمين فيها.

© Photo/ haitham bin lama مخيم قرارة القطف لمهجري تاورغاء

© Photo/ Haitham bin lama مخيم قرارة القطف لمهجري تاورغاء

© Photo/ haitham bin lama مخيم قرارة القطف لمهجري تاورغاء

تجدر الإشارة إلى أن المئات من العائلات الليبية من أهالي مدينة تاورغاء يواجهون مصيرا مجهولا، بعد اعتراض عدد من أهالي مصراتة على عودتهم إلى منازلهم، خاصة أن المعاناة الممتدة من 2011 كانت اقتربت من الحل مطلع الشهر الجاري فبراير/ شباط، وذلك بحسب بيان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، نهاية العام الماضي، الذي قال إن أهالي تاورغاء سيعودون إلى منازلهم مطلع فبراير/ شباط 2018.