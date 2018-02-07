"سبوتنيك" تنشر صورا لمخيم أهالي تاورغاء في الصحراء الليبية

كشف هيثم بن لامة، مسؤول "جمعية السلام" الخيرية المشرفة على مخيم "قرارة القطف"، الذي أنشئ أول أمس الاثنين 5 فبراير/ شباط، عن أن الجمعية ما زالت تواصل باقي التجهيزات للأهالي في المخيم، وتمدهم بالاحتياجات الأساسية من أدوية وغذاء وماء.
وأوضحت الصور، التي حصلت عليها "سبوتنيك"، مراحل تجهيز الخيم، وكذلك معاناة الأطفال الصغار في البرد القارس وعمليات التدفئة على الأخشاب، فضلا عن مواصلة جهود الجهات المدنية في تفقد الخيم، وتقديم الخدمات لأهالي تاورغاء المقيمين فيها.
تجدر الإشارة إلى أن المئات من العائلات الليبية من أهالي مدينة تاورغاء يواجهون مصيرا مجهولا، بعد اعتراض عدد من أهالي مصراتة على عودتهم إلى منازلهم، خاصة أن المعاناة الممتدة من 2011 كانت اقتربت من الحل مطلع الشهر الجاري فبراير/ شباط، وذلك بحسب بيان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، نهاية العام الماضي، الذي قال إن أهالي تاورغاء سيعودون إلى منازلهم مطلع فبراير/ شباط 2018.
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