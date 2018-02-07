نائب عن "حزب الله": فرنسا من أول المتآمرين لإسقاط سوريا

قال وليد سكرية، النائب في البرلمان اللبناني عن "كتلة الوفاء للمقاومة" التابعة لـ"حزب الله"، إن فرنسا كانت من أول المتآمرين على سوريا لإسقاطها، وهذا ليس أمرا جديدا على موقفها من الأزمة السورية.





وكان جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، قد دعا " حزب الله " وكافة القوات المدعومة من قبل إيران إلى الانسحاب من سوريا.





وحول انعكاس دعوة وزير الخارجية الفرنسي إلى انسحاب "حزب الله" من سوريا على الساحة اللبنانية في حال أصر الحزب على البقاء في سوريا قال سكرية: "ليس لها أية انعكاسات على الساحة، ففي لبنان وإن كان هنالك من يعارض وجود "حزب الله" في سوريا لكن الأمر الحاصل في سوريا هو بالأساس كان لحماية لبنان من الإرهاب، والدفاع عن سوريا كدولة عربية من المؤامرة التي تخدم الأمن القومي لإسرائيل" مؤكدا على أن قرار انسحاب "حزب الله" من سوريا هو أمر يعود لقيادة الحزب.





وعن إحتمال وقوع حرب بين لبنان وإسرائيل لا سيما في ظل الغارات الإسرائيلية على سوريا إنطلاقا من الأراضي اللبنانية قال سكرية: "هذا قرار إسرائيلي، وإذا إسرائيل قد اتخذت قرار حرب إقليمية شاملة لفرض واقع جديد على الجبهة الشمالية يخدم الأمن القومي لإسرائيل، وليس حدثاً تكتيكياً، إسرائيل أمام خيارات استراتيجية، لا أعلم إذا كانت ذاهبة إلى خيار الحرب وإذا كانت ستتحمل نتائج هذا الخيار".