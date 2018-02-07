الإمارات تؤكد دعم جهود المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط

قال وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، إن الإمارات تدعم جهود نيكولاي ملادينوف، المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط.

© AFP 2018/ Marwan Naamani لافروف يبحث القضايا المشتركة مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان

القاهرة — سبوتنيك . وأكد بن زايد، لدى استقباله ملادينوف ، في أبوظبي، اليوم الأربعاء، دعم بلاده لعملية السلام في الشرق الأوسط وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية الشاملة والمستدامة لمختلف الدول والشعوب.

وأعرب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط عن تقدير المنظمة الأممية للجهود والدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات في المجالات التنموية والإنسانية، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتناول اللقاء تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط وأهمية تمكن جميع شعوب المنطقة من العيش في سلام وتعاون، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، أهمها التنموية والإنسانية والإغاثية، وفقا لـ(وام).