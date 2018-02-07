الإمارات تؤكد دعم جهود المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط

وأعرب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط عن تقدير المنظمة الأممية للجهود والدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات في المجالات التنموية والإنسانية، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
وتناول اللقاء تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط وأهمية تمكن جميع شعوب المنطقة من العيش في سلام وتعاون، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.
كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، أهمها التنموية والإنسانية والإغاثية، وفقا لـ(وام).
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)