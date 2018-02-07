800 ألف ليبي يسجلون أسماءهم في كشوف الانتخابات

قال مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، إن هناك 800 ألف ناخب ليبي سجلوا أسماءهم في سجلات الناخبين.

وفتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باب التسجيل في سجلات الناخبين منذ 6 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، حسب الوسط الليبي.

وعقد غسان سلامة مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء بمقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس بليبيا.

وأعلن غسان:"قالوا لي أن ألف ليبي سيسجل في اليوم، لكن تفاجأنا بأن العدد فاق 22 ألفا، وخلال أقل من شهرين سجل نحو 800 ألف".

وأضاف أن نسبة النساء تحسنت وقد تبلغ 44 % طبقا للتسجيلات، بعدما كانت 39 % في انتخابات 2014.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية الحالة الأمنية لكي يعبر الليبيون عما يريدون بكل حرية.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن شروط إجراء الانتخابات في ليبيا غير متوفرة، لكنهم "بصدد تأمين هذه الشروط".