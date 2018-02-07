الصماد لحكومة الإنقاذ في صنعاء: من الآن لا عذر لنا أمام الشعب

ترأس صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى، اليوم، اجتماعا موسعا لحكومة الإنقاذ الوطني، وطالبهم بفتح صفحة جديدة ليلاحظ الشعب نقلة في الأداء يلمسها على كل المستويات، حسب مصدر محلي في صنعاء.

الصماد لرؤساء الجامعات: تبعيتكم لوزارة التعليم وليست لـ"أنصار الله" وأضاف المصدر، أن الصماد قال لأعضاء الحكومة إن "التحالف راهن على تصدع الحكومة بعد أحداث ديسمبر ولم يتمكن من ذلك، ويحسب للوزراء موقفهم الوطني في مواجهة الضغوط".





وقال الصماد : "من الآن فصاعداً لا عذر للمجلس السياسي الأعلى ولا للحكومة أمام الشعب، ولا يوجد أي مبرر لتبرير أي إخفاق أو فشل، ومن حق الشعب أن يلومنا إذا لم نبذل أقصى الطاقات ونقدم نموذجا راقيا في الأداء".





وأكد الصماد، بحسب المصدر، على أنه "أمام الحكومة فرصة للعطاء في ظل توحد القرار والتوجه الواحد، وأي عوائق مستعدون لمتابعتها وتذليلها أولا بأول".





وشدد الصماد على أن "الحكومة رئيسا ونوابا وأعضاء يمثلون الوطن ولا يمثلون مكوناً بعينه، ونأمل ألا يكون همكم هو ترتيب أوضاع حاشيتكم، ولتكن الأولوية هي مواجهة الحرب وخدمة الشعب ".





ولفت المصدر، إلى أن الصماد أعطى توجيهات بمنع التعيينات إلا للضرورة القصوى لسد شاغر أو لتحسين آداء، وطالب الحكومة بإعداد برنامج عملي يراعي الأولويات الملحة، وإعداد خطة تنفيذية مزمنة لقياس مدى النجاح والفشل، وينبغي التفكير والعمل على مسار البناء مهما طالت فترة الحرب.