المجلس الأعلى للدولة الليبية: لقاءات لجنتي الحوار تأجلت لأسباب لوجستية

طرابلس — سبوتنيك. قال فرج، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دعت إلى لقاءات بين رئيسي اللجنتين الممثلتين لكل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لغرض البحث عن صيغة توافقية لآلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي".
وأوضح "هذه اللقاءات تأتي من أجل الوصول إلى توافق حول آلية اختيار المجلس الرئاسي وليس الحكومة وفقاً للمناقشات التي جرت بين اللجنتين في تونس خلال شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر عام 2017، بحضور بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا".
وأوضح موسى فرج أن الحكومة ستكون برئيس وزراء ومنفصلة عن المجلس الرئاسي.
وأشار فرج، إلى أن المجلس الأعلى للدولة لم يطالب بأية تعديلات لكنه يتمسك بنصوص وجوهر الاتفاق السياسي الذي بني على إلزامية التوافق بين المجلسين.
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