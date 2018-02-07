المجلس الأعلى للدولة الليبية: لقاءات لجنتي الحوار تأجلت لأسباب لوجستية

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، رئيس لجنة الحوار، موسى فرج، أن البعثة الأممية لدى ليبيا دعت إلى لقاءات بين رئيسي اللجنتين الممثلتين من مجلس الدولة في طرابلس ومجلس النواب في طبرق، من أجل إيجاد صيغة توافقية لآلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي.

طرابلس — سبوتنيك. قال فرج، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دعت إلى لقاءات بين رئيسي اللجنتين الممثلتين لكل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لغرض البحث عن صيغة توافقية لآلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي".

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وأضاف "عقد اللقاء الأول يوم الخميس 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، وتم الاتفاق على اللقاء مرة أخرى يوم الخميس 1 شباط/ فبراير الجاري، لكن تم إبلاغي بتأجيل الموعد ومن ثم تم إبلاغي بأن اللقاء سيكون يوم الإثنين 5 شباط/ فبراير 2018، حيث تأجل أيضاً لأسباب لوجستية".

وأوضح "هذه اللقاءات تأتي من أجل الوصول إلى توافق حول آلية اختيار المجلس الرئاسي وليس الحكومة وفقاً للمناقشات التي جرت بين اللجنتين في تونس خلال شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر عام 2017، بحضور بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا".

وأوضح موسى فرج أن الحكومة ستكون برئيس وزراء ومنفصلة عن المجلس الرئاسي.

وأشار فرج، إلى أن المجلس الأعلى للدولة لم يطالب بأية تعديلات لكنه يتمسك بنصوص وجوهر الاتفاق السياسي الذي بني على إلزامية التوافق بين المجلسين.