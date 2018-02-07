أبو ردينة: سياسات إسرائيل سبب العنف في المنطقة

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن إسرائيل هي السبب الرئيس للعنف في منطقتنا.

© Sputnik. Natalia Seliverstova فلسطين تلجأ لليابان للوقوف ضد قرار ترامب بشأن القدس

رام الله — سبوتنيك . وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان أن إسرائيل بمواصلتها "احتلال" فلسطين وسياساتها الاستيطانية سبب العنف في المنطقة.

وأضاف أبو ردينة أن تعليقات السفير الأمريكي لدى تل أبيب دافيد فريدمان تدفع للتساؤل حوله، هل هو ممثل أمريكا أم إسرائيل؟

وأكد أبو ردنية أن حل القضية الفلسطينية هو الطريق الوحيد لإنهاء العنف في المنطقة.

وتابع: "الحل يكون وفق الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967".

وكان السفير الأمريكي في تل أبيب قال إن القيادة الفلسطينية لم تشجب مقتل المستوطن في مستوطنة أرائيل.

20 years ago I gave an ambulance to Har Bracha hoping it would be used to deliver healthy babies. Instead, a man from Har Bracha was just murdered by a terrorist, leaving behind a wife and four children. Palestinian “leaders” have praised the killer. Praying for the BenGal family — David M. Friedman (@USAmbIsrael) February 6, 2018

​وقال السفير في تغريدة على موقع "تويتر": قبل 20 عاما تبرعنا بسيارة إسعاف لمستوطنة هار براخا، لكي تستخدم في إنجاب الأطفال، لكن بدلا من ذلك قتل إنسان تاركا امرأة و4 أطفال، القيادة الفلسطينية تشيد بالقاتل".