بارازاني: تحديد موعد الانتخابات يحتاج للتشاور مع القوى السياسية

اجتمت اليوم الأربعاء 7 فبراير/ شباط الحكومة والبرلمان في كردستان من أجل التناقش حول الانتخابات القادمة في الإقليم.

بغداد- سبوتنيك . وحضر الاجتماع نيجرفان بارزاني رئيس وزراء الإقليم، ونائبه قوباد الطالباني، وجعفر ابراهيم نائب رئيس البرلمان، وآخرين من الطرفين.

وتناقش المجتمعون حول وتوفير احتياجات اجراء الانتخابات لمفوضية الانتخابات والاستفتاء، والتوصل إلي تفاهم مشترك حول موعد اجراء الانتخابات القادمة في إقليم كوردستان.

وقال نيجرفان بارزاني إن إجراء الانتخابات يحل مشاكل الإقليم السياسية والداخلية، ويحافظ على تجربة الإقليم الديمقراطية.

وطرحت رئاسات البرلمان والحكومة والكتل البرلمانية آرائها وملاحظاتها حول العملية الانتخابية وضرورة تحديد موعدها بما لا يتجاوز الفترة القانونية.

وقال رئيس الوزراء المخول له تحديد إجراء الانتخابات بموجب صلاحياته إن مسألة الموعد تحتاج للتشاور مع الأطراف السياسية الأخرى.

وأضاف أنه ليست هناك مشاكل تعترض إجراء الانتخابات، وكل ما في الأمر "مواضيع فنية تحتاج إلى حل".