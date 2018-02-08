قوات التحالف بقيادة أمريكا تشن هجوما ضد قوات موالية للحكومة في سوريا

أعلنت قيادة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة داعش في سوريا والعراق، اليوم الأربعاء، أن قواتها نفذت ضربات جوية ضد "قوات موالية للحكومة السورية" لقيامها بـ"هجوم غير مبرر" على مقر قيادة قوات سوريا الديمقراطية.

© Sputnik. Grigory Sysoev لافروف: واشنطن تسير نحو تقسيم سوريا

وقالت قيادة التحالف في بيان، إن "قوات موالية للحكومة السورية، شنت هجوما غير مبرر على مقر لـ" قوات سوريا الديمقراطية " في الـ 7 من فبراير/ شباط، أثناء وجود جنود للتحالف بالمقر، يعملون كمستشارين ومساعدين وقوات مرافقة مع شركاؤنا بقوات سوريا الديمقراطية، مشيرة إلى أن الهجوم وقع على بعد 8 كيلومترات شرق خط مناطق تخفيف حدة التصعيد المتفق عليه على نهر الفرات".

وأضاف البيان، "نفذ التحالف ضربات ضد القوات المهاجمة دفاعا عن التحالف والقوات الشريكة وردا على العمل العدواني الذي استهدف شركاء في مهمة التحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وشدد التحالف في بيانه على أن "مهمته الرئيسية في سوريا هي محاربة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "داعش"، لكنها تحتفظ بحق الدفاع عن النفس في حال تعرضها لأي خطر".

ولم يشر البيان إلى معلومات عن وقوع ضحايا نتيجة الحادث.