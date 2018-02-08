الجيش الإسرائيلي يدفع بـ 3 كتائب في الضفة الغربية

قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية بثلاث كتائب وقوات أخرى للمهمات الخاصة وذلك تحسبا من تصعيد ميداني محتمل في الأيام المقبلة.

رام الله — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "يديعوت آحرونوت" عن مصدر في الجيش الإسرائيلي قوله بأنه سيتم الدفع بقوات كبيرة إلى منطقة نابلس وكافة الضفة الغربية.

وجاء القرار في أعقاب مشاورات أجراها رئيس هيئة أركان الجيش غادي إيزنكوت مع كبار الضباط والأجهزة الأمنية.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة لمنع تنفيذ المزيد من عمليات الطعن التي شهدتها الضفة الغربية في الأيام الأخيرة واستعدادا للتصدي للفلسطينيين في حال تصعيد احتجاجاتهم الشعبية رداً على تحركات الجيش الإسرائيلي في المدن والقرى الفلسطينية، وللتعبير عن رفضهم لقرار الإدارة الأمريكية باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

يذكر أن 10 فلسطينيين قتلوا منذ مطلع العام الجاري برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما قتل مستوطنين اثنين خلال عمليتين الأولى نفذها الفلسطيني أحمد نصر جرار في 9 من يناير / كانون الثاني عندما اطلق النار على مستوطن إسرائيلي بالقرب من مستوطنة "حفوت جلعاد" غزبي نابلس، والثاني بعملية طعن نفذها الشاب عبد الحكيم عاصي عند مستوطنة "آرائيل" شمال نابلس قبل ثلاثة أيام ولا يزال الجيش الإسرائيلي يشن حملات دهم وتفتيش في المنطقة المحيطة بحثا عنه بعد أن لاذ بالفرار.