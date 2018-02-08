غارة أمريكية تقتل قياديا في "القاعدة" وسط اليمن

صنعاء — سبوتنيك . وأبلغ "سبوتنيك" مصدر محلي في محافظة البيضاء وسط اليمن بأن طائرة أمريكية من دون طيار قصفت مساء الأربعاء، دراجة نارية يستقلها القيادي في التنظيم طاهر أبو هيلان ومرافقه، في مديرية الصومعة التابعة لمحافظة البيضاء.

ووفقاً للمصدر، فقد لقي القيادي أبو هيلان ومرافقه مصرعهما جراء الغارة التي أدت أيضاً إلى احتراق الدراجة النارية.

وتشهد مناطق عدة بمحافظة شبوة حضورا لمسلحي تنظيم "القاعدة" الإرهابي، خاصة منطقة الحوطة التي كانت تعد أحد معاقل التنظيم ونقطة انطلاق لشن عمليات إرهابية تستهدف الجيش والأمن اليمني، قبل أن تتمكن قوات النخبة الشبوانية الموالية للجيش، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من السيطرة عليها.

لكن لا يزال مسلحو القاعدة متواجدون بمناطق أخرى في شبوة خاصة بمناطق مديرية الصعيد التي قتل على مدخلها الشمالي، قبل نحو أسبوعين، ثلاثة من جنود الجيش اليمني وأصيب آخرون بكمين نصبه مسلحو التنظيم الإرهابي لرتل عسكري.