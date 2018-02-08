ليبيا... إطلاق سراح الورفلي بعد التحقيق معه

أعلن مسؤول المكتب الإعلامي التابع لقوات الصاعقة رياض الشهيبي، اليوم الخميس، عن إطلاق سراح الرائد محمود الورفلي الضابط بالقوات الخاصة في الجيش الليبي.

© REUTERS/ Esam Omran Al-Fetori احتجاجات في ليبيا ضد تسليم الورفلي للمحكمة الجنائية الدولية

بنغازي — سبوتنيك . وقال الشهيبي لوكالة "سبوتنيك"، بعد اكتمال التحقيقات في إدارة الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الليبية تم إطلاق سراح الرائد محمود الورفلي الضابط بالقوات الخاصة".

هذا وتطالب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الورفلي بسبب مزاعم عن دوره المباشر في 7 حوادث قُتل فيها 33 شخصا خلال الحملات التي يقوم بها الجيش الليبي. ويحظى الورفلي بشعبية بين كثيرين من مؤيدي الجيش الوطني الليبي.

وقام مؤيدون للورفلي في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء بإغلاق الطرق في أنحاء بنغازي وأحرقوا إطارات سيارات في الشوارع احتجاجا على أنباء اعتقاله.

مظاهرة في بنغازي احتجاجا على إيقاف الرائد محمود الورفليhttps://t.co/NYBN9BJbNX#ليبيا pic.twitter.com/6iKiAE2jIJ — قناة ليبيا (@LibyasChannel) February 7, 2018

وكانت الوحدة التي يتبعها الورفلي قالت العام الماضي إنها رفضت أمر الاعتقال الذي أصدرته الجنائية الدولية بحقه.

وأظهرت مقاطع فيديو الورفلي يقوم بقتل بعض العناصر الإرهابية، ما أدى لقيام الورفلي بتسليم نفسه إلى الشرطة العسكرية الليبية.