تحطم طائرة سعودية في الرياض ومقتل طياريها (صور)

قضى طيار سعودي ومرافقه، مساء أمس الأربعاء، في حادث سقوط طائرتهما الشراعية في العاصمة السعودية الرياض.

ووفقاً لصحيفة " تواصل " السعودية، فإن فرق إنقاذ تطوعية عثرت، اليوم الخميس 8 فبراير/شباط، على حطام الطائرة الشراعیة من نوع "دلتا میكرولايت"، وبجانبها جثتا الطیار عبدالعزيز اللحیدان ومرافقه يوسف اللحیدان، بعد ساعات من اختفائھما.

وكان عبدالعزيز ويوسف اللحیدان يحلقان بالطائرة فوق سماء منتزه الثمامة التابع لمنطقة الرياض، قبل أن ينقطع الاتصال معھما منذ غروب يوم أمس، حتى أُعلن عن تحطم الطائرة ووفاة راكبیھا.

ووفقاً لصحيفة "الوئام" السعودية، فإن التحقيقات مازالت تجرى حول الحادثة بعد نشر حساب "عشاق عالم الطيران" على تويتر، نداء استغاثة للبحث عن الطيارين المفقودين وكان محتواها: "بلاغ عن طيارين يستقلان طيارة من نوع دلتا مفقودين من المغرب حتى الآن في منطقة الثمامة التابعة لمنطقة الرياض".

سقوط طائرة شراعية في منتزه الثمامة بمنطقة #الرياض ، ووفاة قائدها الطيار عبدالعزيز اللحيدان، و يوسف اللحيدان.



.#مفقودي_الثمامة



— pic.twitter.com/gKr5uTOTYI — أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 8, 2018

​