تحطم طائرة سعودية في الرياض ومقتل طياريها (صور)

وكان عبدالعزيز ويوسف اللحیدان يحلقان بالطائرة فوق سماء منتزه الثمامة التابع لمنطقة الرياض، قبل أن ينقطع الاتصال معھما منذ غروب يوم أمس، حتى أُعلن عن تحطم الطائرة ووفاة راكبیھا.
ووفقاً لصحيفة "الوئام" السعودية، فإن التحقيقات مازالت تجرى حول الحادثة بعد نشر حساب "عشاق عالم الطيران" على تويتر، نداء استغاثة للبحث عن الطيارين المفقودين وكان محتواها: "بلاغ عن طيارين يستقلان طيارة من نوع دلتا مفقودين من المغرب حتى الآن في منطقة الثمامة التابعة لمنطقة الرياض".
سقوط طائرة شراعية في منتزه الثمامة بمنطقة #الرياض ، ووفاة قائدها الطيار عبدالعزيز اللحيدان، و يوسف اللحيدان.— أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 8, 2018
.#مفقودي_الثمامة
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