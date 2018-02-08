وزير الدفاع القطري بالزي العسكري على الحدود السعودية (صور وفيديو)

قام وزير الدولة لشؤون الدفاع القطرية خالد بن محمد العطية، أمس الأربعاء، بتفقد قوات عسكرية قطرية على الحدود السعودية.

ونشر حساب وزارة الدفاع القطرية على " تويتر " صوراً لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية لأول مرة بالزي العسكري ، خلال تفقده لتمرين "مقدام التعبوي" لمنتسبي هيئة الخدمة الوطنية في معسكر "جو السلامه" القريب من الحدود السعودية.

وقال العطية، في كلمة له للجنود المشاركين في التمرين: "في تواجدكم لا يستطيع أحد أن يمس بـ"سم" واحد فيها".

ووفقاً لصحيفة "العرب" القطرية، فقد قوبل زي العطية بعدة تعليقات من المواطنين والخبراء والمهتمين بالشأن السياسي الخليجي على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد في مجملها أن ظهور نائب رئيس مجلس الوزراء بهذا الزي هو رسالة واضحة للخارج تعكس جاهزية القوات المسلحة القطرية واستعداداتها في ظل الظروف الإقليمية الحالية.

سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يزور تمرين "مقدام" التعبوي لمنتسبي الخدمة الوطنية pic.twitter.com/j6s8YVEPHr — الطلائع (@AltalayaQatar) February 7, 2018

يشار إلى أن هذا الظهور لوزير الدفاع القطري بالزي العسكري يأتي بعد ساعات من تصريحات للمستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، قد قال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "خلايا عزمي وإعلام الظل للسلطة القطرية الغاشمة تروج بشدة لما تسميه بتدويل الحرمين، نصيحتي الشخصية كمواطن خليجي لخيال المآته: تراها إشارة من الكبار ومايحتاج جيش يتحرك ولا طيارات تحلق ٢٠٠ جيب ماتوقف إلا بالوجبه".