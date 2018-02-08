القوات البحرية المصرية تنقذ 12 سائحا من الغرق في "يخت محترق"

أعلنت القوات البحرية المصرية عن إنقاذها 12 سائحا، كانوا على متن يخت سياحي، غرق في جنوب مدينة الغردقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن القوات البحرية أنقذت الـ12 سائحا، بالإضافة لطاقم يخت سياحي من الغرق، نتيجة نشوب حريق في اليخت جنوب مدينة الغردقة، مع تقديم المعاونة الطبية والإدارية لهم.

© Sputnik. القوات البحرية تنقذ 12 سائحا في مصر، 8 فبراير/ شباط2017

أضاف بيان المتحدث العسكري المصرية، أن القوات البحرية نجحت أيضا في القبض على لنش يحمل كمية كبيرة من السجائر المسرطنة وأجهزة الاتصال، وذلك في البحر المتوسط شمال مدينة مطروح.