مصدر ميداني لـ"سبوتنيك": مقتل 10 وإصابة 20 في قصف التحالف على دير الزور

أعلن مصدر ميداني سوري مقتل عشرة مقاتلين وإصابة عشرين آخرين في قصف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على العشائر السورية في ريف دير الزور.

© AFP 2018/ Robin van Lonkhuijsen / ANP التحالف الدولي يقصف قوات شعبية كانت تقاتل "داعش" و"قسد" شرقي نهر الفرات

موسكو — سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "قتل عشرة مقاتلين وأصيب عشرون في قصف التحالف الجوي لقوات العشائر السورية في ريف دير الزور شمال شرقي سوريا".

وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلت عن مراسلها في دير الزور، قوله إن "قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن قصفت قوات شعبية كانت تقاتل تنظيم "داعش" الإرهابي ومجموعات "قسد" شرق نهر الفرات ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان قيادة التحالف الدولي، بأن قواتها نفذت ضربات جوية ضد "قوات موالية للحكومة السورية" لقيامها بـ"هجوم غير مبرر" على مقر قيادة قوات سوريا الديمقراطية.

كما قال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، إن أكثر من 100 مقاتل موال للجيش السوري قُتلوا بقصف لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، نفذ في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.