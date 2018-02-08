مصدر ميداني لـ"سبوتنيك": مقتل 10 وإصابة 20 في قصف التحالف على دير الزور

وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلت عن مراسلها في دير الزور، قوله إن "قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن قصفت قوات شعبية كانت تقاتل تنظيم "داعش" الإرهابي ومجموعات "قسد" شرق نهر الفرات ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء".
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان قيادة التحالف الدولي، بأن قواتها نفذت ضربات جوية ضد "قوات موالية للحكومة السورية" لقيامها بـ"هجوم غير مبرر" على مقر قيادة قوات سوريا الديمقراطية.
كما قال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، إن أكثر من 100 مقاتل موال للجيش السوري قُتلوا بقصف لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، نفذ في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.
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