"حياة الإمبراطور"... حدث نسائي تشهده السعودية لأول مرة في تاريخ المملكة

وتشارك في المسرحية الممثلة نجاة صاحبة الـ21 عاما، لتكون بذلك أول ممثلة سعودية تشارك في مسرحية مختلطة.
انتظروا الممثلة نجاة بدور إيزما في مسرحية حياة الإمبراطور في الرياض..🔥 @VouchKsa #الرياض #الستائر_الحمراء #هيئة_الترفيه #تمثيل #حياة_الامبراطور_الجديدة pic.twitter.com/NRZP0daYr8— الستائر الحمراء (@redcurtainsco) February 5, 2018
وسيتم عرض المسرحية برعاية هيئة الترفيه، وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 75 إلى 200 ريال، وسط توقعات بإقبال كبير على العرض.
وكانت الفترة الماضية تشهد لعب الفنانين الذكور أدوار المرأة، قبل أن تشهد السعودية حراكا فنيا نشطا عقب إلغاء الكثير من القيود المفروضة على الفنون.
يذكر أن مسرحية "حياة الإمبراطور" مستوحاة من فيلم رسوم متحركة أنتجته شركة "ديزني" ويحمل نفس الاسم.
#فعاليات #مسرحية_حياة_الإمبراطور 🎪— فعاليات الرياض (@RiyEvent) February 2, 2018
🗓 ٩-١٠ فبراير
📍مسرح جامعة دار العلوم
#الرياض #فن
@redcurtainsco pic.twitter.com/4KHKDW4Qqe
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)