"حياة الإمبراطور"... حدث نسائي تشهده السعودية لأول مرة في تاريخ المملكة

تشهد السعودية، يوم غد الجمعة، حدثا غير مسبوق في تاريخ المملكة، بعرض أول مسرحية تشهد مشاركة ممثلين من الجنسين أمام جمهور مختلط.

© AFP 2018/ Pierre-Henry DESHAYES أمريكا تتخطى السعودية في إنتاج النفط

وتعرض فرقة الستائر الحمراء مسرحية "حياة الإمبراطور" على مسرح جامعة دار العلوم في مدينة الرياض.

وتشارك في المسرحية الممثلة نجاة صاحبة الـ21 عاما، لتكون بذلك أول ممثلة سعودية تشارك في مسرحية مختلطة.

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وسيتم عرض المسرحية برعاية هيئة الترفيه، وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 75 إلى 200 ريال، وسط توقعات بإقبال كبير على العرض.

وكانت الفترة الماضية تشهد لعب الفنانين الذكور أدوار المرأة، قبل أن تشهد السعودية حراكا فنيا نشطا عقب إلغاء الكثير من القيود المفروضة على الفنون.

يذكر أن مسرحية "حياة الإمبراطور" مستوحاة من فيلم رسوم متحركة أنتجته شركة "ديزني" ويحمل نفس الاسم.

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