السعودية تحظر استيراد الدواجن من الهند بسبب إنفلونزا الطيور

© Sputnik. Egor Eryomov اكتشاف 4 إصابات بأنفلونزا الطيور في السعودية

وأعلنت وزارة الزراعة السعودية، اليوم الخميس، أن القرار جاء بعد اكتشاف سلالة من فيروس إنفلونزا الطيور القاتل للدواجن هناك.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، في بيان إن الحظر "جاء بعد دراسة النشرة التحذيرية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية" التي مقرها باريس، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفاد تقرير المنظمة، بأن الفيروس "إتش5إن8" قد اكتشف في 26 ديسمبر/ كانون الأول، في طيور بقرية داساراهالي، حيث تسبب في نفوق تسعة طيور من إجمالي 951، وجرى إعدام باقي الطيور، ولم تذكر تفاصيل بشأن أنواع الطيور المصابة.

كانت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذكرت، في يناير/ كانون الثاني، استنادا إلى تقرير من وزارة الزراعة الهندية، أن الهند سجلت تفشي فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى بالقرب من بنجالور الواقعة في إقليم كارناتاكا بجنوب البلاد.