البشير: لدينا برنامج لتطوير قواتنا المسلحة مع روسيا

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الخميس، أن لدى بلاده اتفاقية مع روسيا لتطوير القوات المسلحة السودانية حتى تكون مستعدة لأية مهددات خارجية تتعرض لها البلاد.

الخرطوم — سبوتنيك . وقال البشير، مخاطباً وحدات للقوات المسلحة المرتكزة، بمدينة "بورتسودان" الساحلية، بحسب وكالة "السودان" للأنباء، بأن" السودان لديه برنامج مع دولة روسيا لتطوير القوات المسلحة، لتكون قوة رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بسلامتها و مقدراتها".

وأضاف البشير، بأن" القوات المسلحة، جاهزة لحماية ساحل البحر الأحمر وحماية الأمن واستقرار السودان"، مؤكدا، على توفير الدعم للقوات المسلحة وتطويرها وتحديثها، لتكون قوة رادعة و لحماية الأجواء السودانية من المتآمرين والمتربصين بالسودان".

وجدد الرئيس البشير، مشاركة القوات المسلحة السودانية في عاصفة الحزم لإعادة الشرعية في اليمن.

ويذكر أن الرئيس البشير كان قد صرح، خلال زيارته لروسيا في تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2017، أنه ليس هناك ما يمنع أن يمتلك السودان منظمة (إس 400) الروسية، كما طلب البشير من نظيره الروسي، بوتين، بناء قواعد روسية على ساحل البحر الأحمر السوداني، لحماية البلاد من مهددات قد تنجم بسبب أطماع بعض الدول بثروات البلاد الغنية.