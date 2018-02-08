توجيه عاجل من أمير قطر بشأن غزة واتصال هاتفي مع هنية

وجه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر بتقديم مساعدات عاجلة بقيمة 33 مليون ريال قطري (9 ملايين دولار)، تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية ووقود تشغيل مولدات المستشفيات في قطاع غزة.

© Sputnik. Valeriy Melnikov الأمم المتحدة: مستشفيات غزة مهددة بالإغلاق

وذكرت صحيفة " العرب " القطرية أن هذه التوجيهات جاءت لمساعدة أهالي غزة استجابة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع والنداءات الأممية بهذا الخصوص، لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع هذه الأيام بسبب النقص الحاد في الأدوية ووقود تشغيل المستشفيات وغيرها من المواد الأساسية.

وفي سياق متصل، أجرى الأمير اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، برئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس"، إسماعيل هنية، بحسب صحيفة الشرق القطرية.

واطلّع الأمير خلال الاتصال على الأوضاع الإنسانية الحرجة لأهل غزة في ظل الحصار ونقص الوقود الذي تسبب في غلق عدة مستشفيات وعيادات طبية بالقطاع..

وأكد الأمير لرئيس المكتب السياسي استمرار دولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني، ومواصلتها مشاريع الإعمار في القطاع، وعلى سعيها في توفير الوقود اللازم لمختلف القطاعات.

من جانبه، عبر هنية عن شكره شخصيا وشكر أهالي غزة لسمو الأمير المفدى على دعم دولة قطر الدائم للشعب الفلسطيني، وعلى استجابته لمناشدة أهل غزة.