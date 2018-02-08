محلل سياسي: الهجوم الأمريكي على الجيش السوري... بداية لمرحلة المواجهة المباشرة

قال المحلل السياسي اللبناني، نضال السبع، إن الهجوم الذي نفذته قيادة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، أمس الأربعاء 7 فبراير/ شباط، ضد الجيش العربي السوري في بلدتي خشام ومراط شرق نهر الفرات في ريف دير الزور، يعتبر أحد أشكال "إرهاب" الدولة الذي تمارسه واشنطن، ويفتح الباب لمواجهة مباشرة.

© AFP 2018/ Robin van Lonkhuijsen / ANP التحالف الدولي يقصف قوات شعبية كانت تقاتل "داعش" و"قسد" شرقي نهر الفرات

تقرير — سبوتنيك . وأضاف السبع، في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم الخميس 8 فبراير/ شباط، أن الرد العنيف من جانب القوات الأمريكية والذي أدى إلى مقتل 20 فردا من الجيش العربي السوري ، لا يمكن فصله عن ثلاثة أحداث، الأول: هو الغارات الإسرائيلية المتتالية التي تستهدف القوات السورية، والثاني: هو عملية "غصن الزيتون" التركية على عفرين السورية، والثالث: هو التصريح المثير لوزير الخارجية الروسية والذي أعلن فيه صراحة أن الولايات المتحدة تريد تقسيم سوريا.

ومضى بقوله، إن سقوط تنظيم "داعش" الإرهابي في دير الزور على يد الجيش السوري وحلفائه، وإعلان الرئيس فلاديمير بوتين من قاعدة حميميم الانتصار على "داعش"، أربك المشروع الأمريكي في سوريا، وجعل القوات الأمريكية تفقد مبرر وجودها، كما أن تدخل الجيش التركي في عفرين بناء على اتفاق مع روسيا، جعل المشروع الأمريكي لتقسيم سوريا في مهب الريح، خاصة بعد إعلان رجب طيب أردوغان أن هدف العملية العسكرية التركية في الشمال السوري، هو عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، مما يؤدي إلى تقويض المشروع الكردي بفعل عودة ثلاثة ملايين سوري إلى مدنهم وقراهم في الشمال السوري.

© AFP 2018/ Evert-Jan Daniels / ANP مصدر ميداني لـ"سبوتنيك": مقتل 10 وإصابة 20 في قصف التحالف على دير الزور

ولفت المحلل السياسي، إلى أن الإصرار الأمريكي الإسرائيلي على دعم المشروع الكردي في الشمال السوري، سوف يؤسس لتعاون أمني وعسكري بين سوريا وتركيا في المرحلة المقبلة، بفعل الأخطار المشتركة التي تواجه الطرفين.

وأشار السبع، إلى أن معركة عفرين والقصف الأمريكي لمواقع الجيش العربي السوري، نقل الصراع إلى مرحلة جديدة، لا تشبه تلك التي بدأت في 2011، بل إننا اليوم ندخل إلى مرحلة عنوانها الأبرز مقاومة الوجود الأمريكي في سوريا، والذي تحول من مكافحة الإرهاب إلى احتلال يسعى إلى تقسيم سوريا وتركيا والعراق على أسس مذهبية وعرقية، مما يدفع شعوب المنطقة في مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة، كما حدث في بيروت عام 1983، عندما تعرضت قوات المارينز إلى هجوم كبير، أدى إلى انسحاب القوات الأمريكية من لبنان.