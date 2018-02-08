"أنصار الله": مقتل ضابط كبير بحرس الحدود التابع للتحالف بالجوف

قالت مصادر تابعه لـ"أنصار الله"، في اتصال مع سبوتنيك، اليوم الخميس، إن المقــدم نافع جراد المكنى (ابو عقبه) قائد مايسمى الكتيبه الثانية باللواء الأول حرس حدود قتل بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبل سبلة.

وكان مصدر عسكري يمني، قال إن قوات الجيش واللجان الشعبية المتحالفين مع "أنصار الله" نفذوا عملية عسكرية واسعة في مديرية "خب الشعف" في الجوف.

وأكد المصدر، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس 8 فبراير/ شباط، أن قوات الجيش واللجان تمكنت من السيطرة على وادي سلبة وجبل حبش الاستراتيجي والتباب المجاورة له وجبال كهال ووادي القعيف وجبال حمر الصيد وجبال حمر الذياب وجبال تواثنة.

وأضاف المصدر العسكري، أن قوات الجيش واللجان االشعبية قامت باستهداف 11 ٱلية للتحالف، وتمكنت من إحراقها، كما قتل وجرح أعدادا كبيرة منهم بينهم قيادات وأسر أكثر من 21 من قوات التحالف، واغتنم أسلحة عديدة تزامنا مع 12 غارة جوية علی المنطقة.