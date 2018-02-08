تصريحات جديدة لسفير السودان المستدعى من مصر

توقع عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان في القاهرة، أن يتم تحديد موعد عودته لمزاولة عمله في سفارة السودان في مصر عقب انتهاء الاجتماع الرباعي في القاهرة.

© REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH بعد تصريحات البشير...السودان يدخل الحرب على هذه الجبهة

وتوقع السفير في تصريحات نقلتها صحيفة الشروق السودانية، بعد لقائه رئيس البرلمان السوداني، أن يخرج الاجتماع بخارطة طريق واضحة للإشكاليات العالقة، وقال: "سيتم استدعائي في وقت قريب".

ورفض السفير التعليق حول ضبط عملات سودانية مزيفة قادمة من مصر قائلا: "اسألوا وزير الخارجية أنا دبلوماسي صغير". (اضغط لمعرفة القصة الكاملة لضبط العملات المزيفة).

وشهدت العلاقات بين الخرطوم والقاهرة توترا في الأشهر الأخيرة، خصوصًا بعدما اتهم الرئيس السوداني عمر البشير القاهرة بدعم معارضين سودانيين.

ووصلت الأزمة إلى أن قررت الخرطوم استدعاء سفيرها في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، بغرض التشاور، فيما قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أنها أُخطرت رسميا بقرار الخرطوم استدعاء سفيرها، مضيفة أن "مصر الآن تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب". (اقرأ التفاصيل الكاملة للأزمة ومن ينفخ في النار بين البلدين).

لكنّ البلدين اجتمعا اليوم على مسوى وزيري الخارجية ومديري جهازي المخابرات، وانتهى اجتماعهما بـ11 نقطة اتفاق.