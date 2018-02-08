تعرف على عدد المشجعين المصريين الراغبين بحضور مونديال روسيا 2018

أعلن رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة "روس توريزم"، أوليغ سافونوف، اليوم الخميس، أن نحو 50-70 ألف مواطن مصري يخططون لزيارة روسيا لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام 2018، التي تستضيفها روسيا منتصف حزيران/ يونيو القادم.

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH "بنك مصر" يفاجئ مشجعي الفراعنة في مونديال روسيا 2018

موسكو — سبوتنيك . وأشار رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة إلى أن سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا محمد عبد الستار البدري، أخبره خلال اجتماع شخصي حول موقف المشجعين المصريين من فعاليات كأس العالم التي تجري في روسيا.

وقال سافونوف: "أكد السفير أن 50 إلى 70 ألف مشجع كرة قدم مصري يخططون للسفر إلى روسيا، وهذه هي بياناته. سيلعب المنتخب المصري في البطولة في مدينة سان بطرسبورغ، وهذه المدينة مشهورة جدا وذات شعبية في" بلد الأهرامات"، برأيي، هذا عدد كبير جدا.

وتجدر الإشارة إلى أن نهائيات بطولة كأس العالم للعام 2018، ستجري في روسيا، وللمرة الأولى في تاريخ كرة القدم، في الفترة بين 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/ يوليو 2018. ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعباً منتشرة في 11 مدينة روسية، هي بالإضافة للعاصمة موسكو: سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف نا دونو.