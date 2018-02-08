تعرف على عدد المشجعين المصريين الراغبين بحضور مونديال روسيا 2018

وقال سافونوف: "أكد السفير أن 50 إلى 70 ألف مشجع كرة قدم مصري يخططون للسفر إلى روسيا، وهذه هي بياناته. سيلعب المنتخب المصري في البطولة في مدينة سان بطرسبورغ، وهذه المدينة مشهورة جدا وذات شعبية في" بلد الأهرامات"، برأيي، هذا عدد كبير جدا.
وتجدر الإشارة إلى أن نهائيات بطولة كأس العالم للعام 2018، ستجري في روسيا، وللمرة الأولى في تاريخ كرة القدم، في الفترة بين 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/ يوليو 2018. ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعباً منتشرة في 11 مدينة روسية، هي بالإضافة للعاصمة موسكو: سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف نا دونو.
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