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20:27 08 فبراير/ شباط 2018
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    المغرب يطلق الدورة الـ24 لمعرض الدار البيضاء للكتاب

    © flickr.com/ Marek Kubica
    العالم العربي
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    أطلقت المملكة المغربية، اليوم الخميس، الدورة الرابعة والعشرين من المعرض الدولي للنشر والكتاب في الدار البيضاء، بمشاركة أكثر من 709 دور نشر من 45 دولة عربية وأجنبية.

    وزيرة الثقافة المصرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب
    © Photo/ الملحقية الثقافية السعودية
    معرض الكتاب بالقاهرة... تدشين الموقع الإلكتروني للجناح السعودي وإشادة بالعلاقات الثنائية
    ويشارك في المعرض نحو 350 كاتبا وباحثا وناقدا من المغرب وخارجه، من بينهم الروائي السعودي محمد حسن علوان، والشاعر العماني حسن المطروشي، والشاعر العراقي فوزي كريم، والكاتبة الأردنية رشا الخطيب، والشاعر السوري نوري جراح، والناقد الفلسطيني عبد الرحمن بسيسو، والشاعر اللبناني عيسى مخلوف والروائي الفرنسي جيلبرت سينويه، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.
    ويقدم المعرض أكثر من 125 ألف عنوان كتاب في مختلف الأفرع، من أدب ونقد وشعر ودراسات اجتماعية وسياسية وشروح وتفسيرات دينية.
    كما يحتفي المعرض بعد غد، السبت، 10 فبراير بشاعر الطوارق محمدين خواد، الفائز بجائزة الأركانة العالمية 2017، التي يمنحها بيت الشعر في المغرب، فيما تقيم شبكة القراءة بالمغرب في السابع عشر من فبراير، حفل الإعلان عن الجائزة الوطنية للقراءة في دورتها الرابعة.
    وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء، إن ولي العهد الأمير الحسن، افتتح المعرض رسميا اليوم الخميس، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين والدبلوماسيين.
    وتفقد الأمير الحسن عددا من أجنحة العارضين، ومن بينها هيئة الشارقة للكتاب، والمعهد الثقافي الفرنسي، والمركز الثقافي الإسباني (ثربانتس)، ووزارة الثقافة الفلسطينية، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي، والشركة الشريفة للتوزيع والصحف (سوشبريس).
    وتحل مصر ضيف شرف المعرض هذا العام، وتشارك بوفد كبير ترأسه وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ومعها أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة.
    وقال وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج: "تتميز هذه الدورة في المقام الأول باستقبالها جمهورية مصر العربية الشقيقة كضيف شرف، تثمينا وتقديرا لعمق العلاقات الأخوية التاريخية والثقافية بين بلدنا وهذا البلد العربي الكبير، بعمقه الحضاري المتميز وتراثه الثقافي".
    وتستمر الدورة الرابعة والعشرون للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء حتى 18 فبراير شباط الجاري.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    معرض الكتاب, الدار البيضاء, المغرب
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