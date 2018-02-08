الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار من سوريا يصيب منزلا بهضبة الجولان

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس 8 فبراير/ شباط، إن أحد المنازل في هضبة الجولان قد تعرض لأضرار جراء إطلاق نار من الأراضي السورية تجاه إسرائيل.

وأوضح الجيش، في بيان له، أنه "وقعت أضرار في أحد المنازل في بلدة مجدل شمس في هضبة الجولان جراء إطلاق النار من الأراضي السورية تجاه إسرائيل".

وتابع "إطلاق النار استهدف طائرة إسرائيلية مسيرة، لكنه أصاب أحد المنازل".

Moments ago, shots were fired from Syria at an IDF UAV. Hits were identified in Majdal Shams in the northern Golan Heights. No injuries were reported, damage was identified in a house in Majdal Shams. IDF troops are searching the area — IDF (@IDFSpokesperson) February 8, 2018

​وذكر الجيش أنه لم تقع أي إصابات من جراء إطلاق النار، وأن قواته تمشط المنطقة.