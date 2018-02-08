الرئيس السوداني يعلن قرارا جديدا بشأن "مياه النيل"

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن "مياه النيل مباركة وطاهرة ويجب أن تصل إلى كل مواطن وحتى السفن التي ترسو على موانئ البحر الأحمر".

وأضاف البشير، خلال مخاطبته فعاليات ختام النسخة الـ"11" لمهرجان السياحة والتسوق بالبحر الأحمر، الأربعاء، أن "مقترح نقل مياه النيل من العبيدية بنهر النيل إلى مدينة بورتسودان بالبحر الأحمر، قد حسم بعرض نموذج المشروع وقبول المقترح، متعهدا بتوفير التمويل وكافة الآليات التي تساعد في إنجاح المشروع قريبا"، بحسب صحيفة الشروق السودانية.

وأكد لمواطني الولاية أنه سيكون مساندا وداعما لكل المشاريع التي تحقق الاستقرار، وتوفر الخدمات على كافة المستويات التعليمية والصحية.

ونفى وجود أي اتجاه لتشريد العاملين في هيئة الموانئ البحرية، مشيرا إلى عزم الحكومة على تطوير ورفع قدرات الموانئ، من حيث استقبال السفن وعمليات الشحن والتفريغ وتوفير الآليات المساعدة على ذلك.

وحث البشير على إنشاء مزيد من الموانئ لاستيعاب حركة الصادرات والواردات السودانية، بالإضافة إلى دول الجوار الأفريقي، وأكد السعي على أن ميناء بورتسودان هو الأول على مستوى أفريقيا ودول البحر الأحمر، في جلب السفن وعمليات التجارة والاستثمار.

وبشّر بأن مدينة سواكن وبعد الشراكة مع دولة تركيا لإعادة تأهيلها ستكون قبلة للسيّاح الأجانب قبل الداخل، مؤكداً توفر كل المقومات التي تجعل من البحر الأحمر والسودان عامة مناطق للجذب السياحي، وأضاف: "نريد أن تكون البحر الأحمر شنغهاي أفريقيا".