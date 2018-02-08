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21:58 08 فبراير/ شباط 2018
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    الشرطة اللبنانية

    صحيفة تكشف بالأسماء والوثائق أسرار عملية استخباراتية في لبنان

    © AFP 2018/ ANWAR AMRO
    العالم العربي
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    كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية معلومات تتضمن أسماء ووثائق لعملية استخباراتية كانت تجري على الأراضي اللبنانية.

    فلسطين وحركة الجناح العسكري لعز الدين القسام حماس
    © AFP 2018/ MAHMUD HAMS
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    قالت الصحيفة اللبنانية في تقرير عنونته بـ"إخفاق الموساد" إنها توصلت لأسماء وهويات عملاء تابعين لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، الذين حاولوا اغتيال القيادي في حركة "حماس"، محمد حمدان، في مدينة صيدا قبل أسابيع.

    وأشارت إلى أن العملية الاستخباراتية فشلت، بسبب "خطأ أحد المنفذين الذي تشتبه السلطات اللبنانية في أنه إسرائيلي من أصل عراقي كردي، ويحمل الجنسيتين العراقية والسويدية".

    ونقلت "الأخبار" عن مصادر أمنية قولها إنها توصلت إلى هويات ضابطين يعتقد أنهما تابعين لـ"الموساد"، الأول دخل إلى لبنان بجواز سفر عراقي، يوم 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن يغادر إلى دمشق بعد ساعات من العملية الفاشلة.

    أما الثاني، فهي عبارة عن سيدة تحمل الجنسية الجورجية، ودخلت إلى لبنان في اليوم ذاته، وغادرت صباح يوم العملية الفاشلة إلى قطر، ومنها إلى دولة أخرى.

    كما كشفت الصحيفة اللبنانية هويات أربعة عناصر أخرى، كانوا ضالعين في تلك العملية الاستخباراتية الفاشلة، أحدهم، لبناني يدعى محمد الحجار، غادر إلى تركيا، وتمكنت السلطات من استرجاعه، أما الثاني فهو، محمد بيتية، وغادر إلى تركيا، ثم إلى روما، ومنها إلى أمستردام، ثم إلى جهة مجهولة.

    أما الشخص الثالث، فهو شخص يحمل الجنسيتين السويدية والعراقية، كوفان بامارني.

    وذكرت أن الشخصية الرابعة، هي إيلونا جانغوفي، من جورجيا.

    ونقلت "الأخبار" عن مصادر أمنية قولها إن كوفان وإيلونا ضابطان في الموساد الإسرائيلي، وليسا تابعين لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان".

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