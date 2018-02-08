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    جنود من الجيش اليمني فوق أحد الجبال، خلال المواجهات مع أنصار الله، 27 يناير/ كانون الثاني 2018

    اليمن... سقوط قتلى بينهم ناشطة حقوقية في مواجهات وغارات في تعز والحديدة

    © REUTERS/ FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
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    سقط عدد من القتلى والجرحى بينهم ناشطة حقوقية يمنية في المواجهات بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، ومسلحي "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بالتزامن مع مواجهات أخرى في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

    انتشار دبابات تابعة لقوات أنصار الله الحوثية في صنعاء، اليمن 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS/ Khaled Abdullah
    مصدر عسكري: "أنصار الله" يسيطرون على مناطق استراتيجية في محافظة الجوف اليمنية
    صنعاء — سبوتنيك. قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع في صنعاء لـوكالة "سبوتنيك" إن قوات الرئيس هادي نفذت اليوم الخميس، زحفاً على مواقع يسيطر عليها مسلحو "أنصار الله" في منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز.

    وأكد، أن مسلحي "أنصار الله" تصدوا لزحف القوات الحكومية وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم.

    وأضاف، أن "أنصار الله" هاجموا مواقع استعادها الجيش اليمني مطلع الأسبوع الجاري في مديرية الصلو جنوب تعز، وأعطبوا آلية لقوات الرئيس هادي، مشيراً أن "جندياً من الجيش اليمني قُتل وأصيب آخران في كمين بعبوة ناسفة لمسلحي "أنصار الله" استهدف آلية عسكرية شمال معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي في مديرية موزع".

    في هذه الأثناء، أفاد مصدر عسكري في محافظة تعز لـ"سبوتنيك" أن مواجهات تدور في شارع الأربعين ومحيط جبلي الوعش وجبل المنعم في الجهة الشمالية والغربية لتعز بالتزامن مع قصف مدفعي متبادل في نقيل الصلو.

    وفي شرق مدينة تعز، ذكر المصدر أن "عضوة اللجنة الحكومية لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ريهام البدر قتلت برصاص قناص من "أنصار الله" في منطقة أبعر شرق مدينة تعز".

    إلى ذلك، شن طيران التحالف غارات على محافظة الحديدة غربي اليمن.

    وذكر مصدر محلي في الحديدة لـ"سبوتنيك" أن طيران التحالف قصف بغارات مديريتي جبل راس والجراحي استهدفت بعضها مزارع يتمركز فيها مسلحو "أنصار الله"، وخلفت خسائر في صفوفهم.

    وأشار إلى أن غارة لطيران التحالف على الطريق الرابطة بين مديريتي حيس والجراحي أسفرت عن مقتل المصور  عبد الله المنتصر، الذي يعمل في قناة "الساحات" التابعة لعضو المجلس السياسي الأعلى الموالي للحوثيين، سلطان السامعي.

    كما استهدف طيران التحالف بغارة شاحنة لنقل الدواجن على الطريق بين مديريتي الجراحي — زبيد.

    على صعيد آخر، تجددت المواجهات بين قوات الرئيس هادي ومسلحي "أنصار الله" في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

    وأوضح مصدر ميداني في "أنصار الله" لـ"سبوتنيك" أن مسلحي الجماعة هاجموا بغطاء مدفعي مواقع لقوات الرئيس هادي شرق منطقة الأجاشر في صحراء البقع بمديرية كتاف.

    وحسب المصدر، أدى الهجوم إلى إلحاق خسائر في صفوف الجيش اليمني.لافتاً إلى أن طيران التحالف أغار على مدرسة في منطقة آل علي بمديرية رازح على الشريط الحدودي، بالتزامن مع قصف مدفعي شنته القوات السعودية على مناطق متفرقة في المديرية.

    وبشأن مستجدات المواجهات على الحدود اليمنية السعودية، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن قناصي الجماعة قتلوا جندياً من الجيش السعودي في تبة الخزان بقرية قوى في قطاع جازان جنوب غربي السعودية.

    انظر أيضا:

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    اليمن... مقتل 12 شخصا من "أنصار الله" في مواجهات غربي تعز
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    الكلمات الدلالية:
    معارك اليمن, مقتل ناشطة حقوقية في اليمن, مواجهات في اليمن, الجيش اليمني, اليمن
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