ضاحي خلفان: هذا ما فعله ولي العهد السعودي في "أزمة قطر"

قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي السابق، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جعل أزمة قطر "بحجم الرزمة".

وكتب خلفان على "تويتر"، اليوم الخميس: "ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قزم أزمة قطر لتصبح بحجم الرزمة".

ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قزم أزمة قطر لتصبح بحجم الرزمة!! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 8, 2018

وأشار إلى خسائر اقتصادية تعرضت لها قطر، وكتب في تدوينة أخرى: "أخبار عن خسائر قطرية تعصف بالاستثمارات التابعة للحمدين".

صخور النيازك نارية وصخور القمر بركانية https://t.co/2QpDEzr4n4 — Farouk El-Baz (@ElbazFarouk) February 8, 2018

وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مقاطعة قطر في 5 يونيو/ حزيران الماضي، على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب، وهي اتهامات تنفيها قطر، وهو ما تسبب في اندلاع الأزمة القطرية.