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    ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الرياض، السعودية 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    صحيفة تتحدث عن فشل الوساطة بين الحريري وابن سلمان

    © AP Photo/ Saudi Press Agency
    العالم العربي
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    نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية تقريرا حول وساطة لحل خلاف "مزعوم" بين رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

    الشرطة اللبنانية
    © AFP 2018/ ANWAR AMRO
    صحيفة تكشف بالأسماء والوثائق أسرار عملية استخباراتية في لبنان
    نقلت "الأخبار" عن مصادر مطلعة قولها، إن هناك جهود لوساطة عربية لحل خلاف نشب بين الحريري وابن سلمان، على خلفية استقالته من الرياض، وتراجعه عنها عقب مغادرته السعودية.

    وأوضحت المصادر أن "مصر بالتنسيق مع كل من الإمارات والكويت، عملت على تصحيح الخلل بين الحريري وابن سلمان، إلا أن الأخير رفض المبادرة".

    لكن مصادر عربية أخرى، نفت للصحيفة اللبنانية، ذلك الأمر، وقالت إن "الأهم بالنسبة إلى مصر والكويت والإمارات، ليس مجرد الوساطة، بل الأهم توقيتها".

    وتابعت

    "الجانب السعودي لم يعط أي إشارات تشجع على الوساطة، بالتالي فأية محاولة من أي جهة، ستكون محكومة بالفشل".

    وانتقلت "الأخبار" للنقل عن شخصية وصفتها باللبنانية المقربة من الإدارة الأمريكية، تصريحات قال فيها: "الإدارة الأمريكية تستمر في دعم رئيس الحكومة اللبنانية، لأنها ترى فيه عامل اعتدال واستقرار".

    وأردفت "هذا الدعم تحرص عليه شخصيات رسمية أمريكية تربطها بالحريري علاقات صداقة، منها نائب مساعد وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد، الذي وصل إلى بيروت أول من أمس، والتقى الحريري على الفور".

    رسائل أمريكية

    سعد الحريري
    © REUTERS/ JAMAL SAIDI
    الحريري يحذر من "حريق كلامي" في الشارع اللبناني
    وتطرقت الصحيفة إلى الزيارة التي أجراها ساترفيلد، والتي وصفتها بأنها كانت لاستطلاع رأي مسؤولين لبنانيين، وعلى رأسهم الحريري، حول عدة قضايا.

    وأشارت المصادر إلى أن تلك القضايا كانت على النحو التالي:

    — استطلاع رأي الحريري حول الجدار الإسمنتي الذي تنوي إسرائيل بنائه.

    — أزمة البلوك رقم 9، الذي أعلن لبنان ملكيته.

    — مناقشة تصريحات الحريري بشأن "حزب الله"، التي وصفه بها بأنه عامل "استقرار" للبلاد.

    — التأكيد على صياغة علاقة مع إدارة ترامب متحدة لمواجهة ضغط الكونغرس الأمريكي، بشأن تخفيض أو قطع المساعدات عن لبنان.

    وأشارت إلى أن الأمريكيين وجهوا رسائل واضحة إلى الجانب اللبناني، بأنهم يرفضون أي احتكاك لبناني-إسرائيلي.

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