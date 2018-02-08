أفيخاي أدرعي: إسرائيل "عنوان الإنسانية"

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل هي عنوان الإنسانية في المنطقة، مشيرا إلى أن أفعالها تثبت ذلك.

وكتب أدرعي على "تويتر"، اليوم الخميس: "إسرائيل عنوان الإنسانية في منطقتها، وأفعالها التي تقوم بها تثبت ذلك، خاصة فيما يتعلق بتقديم العلاج الطبي ومساندة المواطنين السوريين المتضررين من الحرب".

وأضاف: "سؤالي لهذا الأسبوع، ما هو عدد السوريين الذين تلقوا العلاج في إسرائيل منذ بداية هذا العام".

#سؤال_الأسبوع إسرائيل عنوان #الإنسانية في منطقتها، وأفعالها الّتي تقوم بها تثبت ذلك، خاصةً فيما يتعلق بتقديم العلاج الطبي ومساندة المواطنين #السوريين المتضررين من الحرب. سؤالي لهذا الأسبوع، ما هو عدد السوريين الذين تلقوا العلاج في إسرائيل منذ بداية السنة؟#شاركونا_إجاباتكم pic.twitter.com/is1PT0XHCN — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 8, 2018

وتابع: "الإجابة الصحيحة هي أكثر من 110 مواطنين سوريين تلقوا العلاج الطبي في إسرائيل منذ بداية سنة 2018، وسنستمر بأعمالنا الإنسانية لأن هذه هي شيمنا".

لكن تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أثارت انتقادات متابعيه على "تويتر" الذي نشروا صورا لقتلى وجرحى مكتوب عليها "هذه ديمقراطية إسرائيل"، بينما نشر آخرون صورة جنود إسرائيليين يمسكون طفلا من عنقه تحمل ذات الجملة.

وكتب آخرون: "كم عدد الأطفال الذين قتلوا، وكم عدد الرجال الذين قتلتموهم، القدس عربية".