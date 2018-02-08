ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري قرب عرس ونقطة أمنية غربي العراق

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر أمني، مساء اليوم الخميس 8 فبراير/شباط، بارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري الذي استهدف نقطة أمنية وزفة عرس في شرق مركز الأنبار غربي البلاد، إلى 15 قتيلا وجريحا.

© AP Photo/ 12 قتيلا على الأقل في تفجير انتحاري شمال شرقي نيجيريا

وحسب المصدر الذي رفض الكشف عن أسمه، أن منتسبا في الحشد العشائري ومدنيا قتلا وأصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة إثر التفجير الذي نفذه انتحاري بدراجة نارية، استهدف مرابطة أمنية في شارع 40 شرقي الرمادي، مركز الأنبار.

وذكر المصدر، أن عددا من عناصر الحشد العشائري بين الجرحى، مشيرا إلى أن التفجير تزامن مع زفة عرس كانت تروم عبور المرابطة الأمنية، لكن سيارات العرس عادت أدراجها تحسبا لوقوع المزيد من الضحايا.

وقال مركز الإعلام الأمني العراقي، في بيان أطلعت عليه مراسلتنا مساء اليوم:

إن اعتداءا ارهابيا بواسطة دراجة نارية يقودها انتحاري استهدف مرابطة أمنية في شارع 40 شرقي الرمادي، أسفر عن مقتل أحد منتسبي القوات الأمنية، وإصابة 9 اخرين بينهم عناصر أمنيين.

يشار إلى أن مراسلتنا علمت، من مصدر محلي في منطقة بختياري، أن سيارة مجهولة تحمل مسلحين اطلقوا النار بشكل عشوائي على محل الحلاقة.

وفي بيان أخر أعلن مركز الإعلام الأمني، أن الأجهزة الأمنية تفتح تحقيقا لمعرفة طبيعة وملابسات الحادث الذي وقع في منطقة بختياري.