ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري قرب عرس ونقطة أمنية غربي العراق

وذكر المصدر، أن عددا من عناصر الحشد العشائري بين الجرحى، مشيرا إلى أن التفجير تزامن مع زفة عرس كانت تروم عبور المرابطة الأمنية، لكن سيارات العرس عادت أدراجها تحسبا لوقوع المزيد من الضحايا.
وقال مركز الإعلام الأمني العراقي، في بيان أطلعت عليه مراسلتنا مساء اليوم:
إن اعتداءا ارهابيا بواسطة دراجة نارية يقودها انتحاري استهدف مرابطة أمنية في شارع 40 شرقي الرمادي، أسفر عن مقتل أحد منتسبي القوات الأمنية، وإصابة 9 اخرين بينهم عناصر أمنيين.
يشار إلى أن مراسلتنا علمت، من مصدر محلي في منطقة بختياري، أن سيارة مجهولة تحمل مسلحين اطلقوا النار بشكل عشوائي على محل الحلاقة.
وفي بيان أخر أعلن مركز الإعلام الأمني، أن الأجهزة الأمنية تفتح تحقيقا لمعرفة طبيعة وملابسات الحادث الذي وقع في منطقة بختياري.
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