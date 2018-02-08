بغداد تحذر من تزايد حالات الإصابة بالإيدز

حذرت محافظة بغداد، اليوم الخميس 8 فبراير/شباط، من مغبة انتشار حالات الإصابة بمرض العوز المناعي (الإيدز) بعد رصد عدد من الحالات المصابة بهذا المرض في العاصمة.

© AP Photo/ Felipe Dana ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري قرب عرس ونقطة أمنية غربي العراق

بغداد — سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الإعلامي:

إن دائرة صحة بغداد الكرخ سجلت عددا من حالات الإصابة بمرض العوز المناعي منذ بداية هذا العام، موضحا أنه تم، في العام الماضي، رصد عدد من الحالات وتم تطويقها.

وأضاف البيان "أن دائرة صحة بغداد الكرخ أكدت خلال زيارة تفقدية أجراها مدير الصحة الدكتور جاسم لطيف إلى أحد مراكز فحص العوز المناعي للوافدين والأجانب وجود ستة حالات مصابة بمرض العوز المناعي ثلاثة منها تم تأكيدها في المركز بوزارة الصحة والثلاث الباقية بانتظار التأكيد، مبينا أن هذه الحالات كان من بينها أربعة عراقيين واثنان أجانب".

ولفت البيان إلى أن "رصد مثل هذه الحالات يعد مؤشرا خطيرا لتزايد الحالات بشكل سريع، منوها إلى ضرورة متابعة هذه الحالات والاهتمام بها بشكل كبير للحد منها ومنع انتشارها ورعايتها من قبل الجهات العليا وذات العلاقة".

يشار إلى أنه سبق لمحافظة بغداد، أن أرسلت كتابا لعمليات بغداد لغلق أكثر من عشرين مركزا للمساج لا تحمل تراخيص وعدد آخر منها لديهم إجازات مزورة داعية الأجهزة الأمنية التحري عنها بشكل دقيق.